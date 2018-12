Catania: il pianista Alessandro Vena in concerto al centro Magma

Il secondo appuntamento con le attività concertistiche “Fuorischema” dell’associazione Magma di Catania, diretta da Salvo Nicotra, prevede – sabato 15 dicembre 2018 (ore 18,30) alla “Sala delle Arti” del Comune etneo (Parco Borsellino, via Roma) – per i “Pomeriggi musicali a Gravina”, progettati artisticamente da Tania Cardillo, l’atteso recital del pianista lucano Alessandro Vena.

Dopo gli studi di pianoforte, clavicembalo e didattica del pianoforte, si è perfezionato presso l’Accademia “Rubinstein” di Roma con pianisti del calibro di Carlo Grante e Sasha Bajcic, iniziando una carriera concertistica presso le principali città italiane ed estere che l’ha portato all’attenzione di pubblico e critica. “Musica”, la più importante rivista sulla discografia internazionale, dedicandogli copertina e intervista (giugno 2012), così si esprime sull’artista: «…Ottave impeccabili ed implacabili…», e ancora: «… in questo cd fa scendere dal piedistallo della storia sia Bach sia Busoni risultando convincente sul piano virtuosistico e stilistico…».

Propone un repertorio che spazia dal barocco ai contemporanei, con una predisposizione per i romantici e Chopin; infatti, il pregevole programma allestito per l’occasione prevede l’esecuzione di due composizioni di Debussy (“Pour le piano” e “Clair de lune” dalla Suite Bergamasque) cui seguiranno, di J. S. Bach: “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, Preludio Corale (Bach BWV 639) e il Preludio in si minore (Bach BWV 855a). E la seconda parte sarà interamente dedicata a Chopin di cui saranno eseguite: Notturno, in si bem. min. (op. 9 n. 1), , Studio, in do min. (op. 10 n. 12), Polacca “Eroica”, in la bem. magg. (op. 53) ed alcune composizioni postume (Valzer, in mi bemolle magg., Notturno, in do diesis min., Largo, in mi bem. magg.).

Anche quest’anno per il periodo natalizio il Centro ha in programma alcuni concerti che sono curati artisticamente da Salvatore Daniele Pidone; due di essi si terranno alla Sala Magma di Catania (via Adua n. 3), naturale sede dell’associazione; il primo, in programma venerdì 21, alle ore 20, vedrà impegnato il duo lirico-pianistico composto da Anna Giulia Anselmo e Emanuela Finistrella; il secondo (sabato 22, ore 19,30), «Mediterranean Sound Project» è intitolato «Raices Flamenca». Il terzo appuntamento è realizzato nell’ambito del “Natale in Città” del Comune di Catania, giovedì 3 gennaio, ore 17 al Palazzo della Cultura; sarà impegnato il Duo composto da Nelly Italia (flauto) e Maurizio Agrò (chitarra).

Il fitto programma continuerà, per la parte in programma a Gravina, con Dialògikos Duo (clarinetti; 13 gennaio), Simona Bonanno e Ketty Teriaca (violoncello e pianoforte; 24 febbraio), Luisa Fanti Zurkowskaja (pianoforte; 23 marzo), Nuovo Trio Parsifal (De Carlo, Slugocka e Milea; 13 aprile), Italian piano in Duet (18 maggio), per concludersi ancora con un pianista, Didier Castell-Jacomin il 9 giugno. Il biglietto per le singole manifestazioni di Gravina è di euro 7,00 (ridotto, euro 5,00).