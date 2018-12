Capo d’Orlando (Me): verso il contest fotografico “IlluminiAmo il Natale”

A Capo d’Orlando, nel messinese, sono iniziate le iniziative del cartellone natalizio. Questa mattina il cineteatro Rosso di San Secondo ha ospitato il convegno dedicato alle misure di Invitalia, l’agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, destinate alla nascita di nuove imprese e start-up innovative.

Sull’isola pedonale, poi, nell’area della “lanterna magica”, spazio al miele dell’ape nera sicula del presidio Slow food di Giacomo Emanuele con l’attiva partecipazione di tre classi delle quinte elementari dell’istituto comprensivo uno.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, alla biblioteca comunale di Capo d’orlando si è svolto il corso di cucito creativo tenuto da Nella Natoli. Da questa sera, poi, riapriranno le casette del mercatino di Natale sull’isola pedonale.

A Porto Salvo, intanto, la mostra dei presepi nella locale chiesa si è arricchita con un presepe realizzato con la tecnica braille da Graziella Anfuso, dipendente comunale non vedente.

Domani, sabato 15 dicembre a partire dalle 17.00, danza e divertimento itinerante per grandi e bambini con lo spettacolo della “Swing street band”. Domenica 16 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 il laboratorio di sculture di palloncini nell’area della lanterna magica sull’isola pedonale, mentre alle 18.00 nel centro cittadino i canti della tradizione saranno eseguiti dal gruppo folk I Nebrodi di Ficarra che celebra i 50 anni dalla sua fondazione.

Musica e attrazioni per grandi e bambini anche nell’area del porto turistico di Capo d’Orlando Marina. Per tutto il periodo natalizio, poi, l’assessorato al turismo guidato da Sara La Rosa propone il contest fotografico “IlluminiAmo il Natale…”, finalizzato alla valorizzazione delle manifestazioni orlandine.

Dal 16 dicembre alla mezzanotte del 6 gennaio sarà possibile postare sui social network le foto, a tema libero, aventi come sfondo la stella luminosa posizionata in piazza Matteotti, taggando contemporaneamente le pagine “Turismo Capo d’Orlando “ e “Radio Italia anni 60 Sicilia”. Il numero di like determinerà la classifica dei primi 3 che vinceranno i premi messi in palio dagli sponsor. Il regolamento del contest sarà disponibile da domani sul sito https://www.turismo.comune.capodorlando.me.it/ e del Comune di Capo d’Orlando.