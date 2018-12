Vittoria (Rg): trasferimento vigili urbani, Pd: “avevamo ragione noi!”

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Pd di Vittoria in merito al trasferimento degli agenti del comando di polizia municipale del centro del ragusano. “Avevamo ragione noi – dice una nota del Pd di Vittoria – durante le passate sedute consiliari o nei vari comizi di quartiere ma pure i commissari durante la conferenza stampa del 5 dicembre 2018.

Da quello che abbiamo letto sui giornali, l’hanno definita anch’essi una scelta scellerata quella di trasferire il Comando dei Vigili Urbani dal Mercato Ortofrutticolo ( in cui i locali sono gratis) ai locali privati di via Milano ang. via Cavour , e quindi a pagamento , con un costo all’incirca di 4.000 euro mensili di affitto.

Il tutto sulle spalle dei Cittadini , vittime della scarsa gestione della ex amministrazione e della presa per i fondelli nell’aver promesso ai Cittadini il “Cambiamento” risultatosi poi in peggio, vista la relazione del Presidente del Repubblica Mattarella e del Ministro Salvini , in cui si evince lo scioglimento del Comune di Vittoria per le motivazioni che tutti sappiamo e che riportate in Gazzetta Ufficiale.

A tal Proposito noi del Partito Democratico di Vittoria non possiamo fare altro che essere soddisfatti per la scelta giusta e opportuna da parte dei commissari prefettizzi , cioè quella di aver lasciato il comando di polizia municipale all’interno del mercato ortofrutticolo come presidio di legalità e senza sperperare denaro, a differenza di ciò che stavano per fare gli ex amministratori ormai sciolti, incuranti delle spese che sarebbero servite per il trasloco, per il montaggio e smontaggio della rete telematica tra una sede e l’altra , per le spese di agibilita’ e manutenzioni varie, senza contare i disagi che avrebbero avuto i commercianti della zona, in quanto i consumatori finali non avrebbero piu’ usufruito dei parcheggi per le auto perche’ questi sostituite successivamente dalle strisce gialle adibite a parcheggio per le auto della polizia municipale , provocando cosi’ un enorme danno economico ai commercianti della zona in quanto nessuno avrebbe potuto parcheggiato per fare shopping e senza contare i disagi durante l’uscita degli alunni della scuola Vittoria Colonna.

Pertanto ringraziamo i commissari per il loro buon senso e per il difficile lavoro che stanno svolgendo a causa dei danni che gli ex amministratori ormai sciolti hanno provocato alla Città di Vittoria.Avevamo quindi ragione noi, la città merita ben altro.