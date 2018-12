Vittoria (Rg): la polizia municipale resti nel mercato ortofrutticolo

Il comando della polizia municipale di Vittoria, nel ragusano, resta nel mercato ortofrutticolo. La decisione arriva dal prefetto Filippo Dispenza che ribadisce le ragioni che hanno indotto la commissione straordinaria a bloccare il progetto di trasferire in via Cavour la sede del comando della polizia municipale.

“La decisione della commissione – dichiara il prefetto Dispenza – è stata assunta, in linea con le indicazioni emerse dalla relazione della commissione d’accesso della prefettura di Ragusa che ha poi determinato lo scioglimento degli organi elettivi del comune da parte del governo perché al mercato ortofrutticolo la polizia municipale non effettuava i dovuti controlli sugli accessi.

I controlli avrebbero dovuto essere finalizzati all’accertamento del possesso dei requisiti soggettivi degli operatori e dei concessionari, nonché alla verifica sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli che entravano al Mercato.

La mancanza di controlli ha rappresentato un gravissimo vulnus, perché ha consentito infiltrazioni di soggetti che non avevano alcun titolo per accedere e operare nella struttura mercatale – e tra questi c’erano molti pregiudicati per associazione per delinquere di stampo mafioso – ed ha poi determinato il prefetto di Ragusa a chiedere lo scgioglimento degli organi elettivi del Comune.

Non potevamo permettere che al mercato continuassero ad entrare pregiudicati che con la sola loro presenza erano in grado di condizionare le scelte degli operatori; pertanto è stato deciso di predisporre, come previsto dalla normativa vigente, controlli seri ed efficaci.

Il mancato trasferimento del comando della polizia municipale in via Cavour non ha avuto alcuna ripercussione nel contrasto alla microcriminalità. Sin dal nostro insediamento, infatti, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, abbiamo dato precise disposizioni alla Polizia municipale che, in piena sinergia con le altre forze di polizia, svolge quotidianamente una capillare attività di controllo del territorio, tesa a prevenire e contrastare ogni episodio criminale nella città di Vittoria e nella frazione di Scoglitti, attenzionando con maggiore frequenza le zone più a rischio”.