Sant’Agata di Militello (Me): verso la riapertura del cine teatro Aurora

Il cine teatro Aurora di Sant’Agata di Militello, centro tirrenico in provincia di Messina, va verso la riapertura entro la fine dell’anno. È arrivato l’atteso via libera da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La struttura, chiusa dal 2014, era stata riaperta, dopo l’inaugurazione di gennaio 2018, solo per poche settimane, a seguito del rilievo da parte degli enti preposti dal mancato rispetto di alcune prescrizioni per la sicurezza ed agibilità. La commissione, presieduta dal vice sindaco Calogero Pedalà, nella quale sono rappresentati gli enti competenti di vigili del fuoco, Asp, polizia locale, ufficio tecnico ed un professionista esterno, ha dato il proprio parere favorevole dopo il sopralluogo svolto nei giorni scorsi nel quale è stata riscontrata l’avvenuta esecuzione, da parte dell’impresa che ha ottenuto in concessione la struttura dal comune, degli interventi necessari in ottemperanza alle prescrizioni antincendio ed alle altre normative di sicurezza.

La commissione ha chiesto solo un’ultime semplice integrazione documentale, riguardo una dichiarazione che la ditta fornirà a stretto giro. Soddisfazione viene espressa dall’amministrazione comunale di Sant’Agata di Militello per essere riusciti a giungere, in tempi celeri, all’eliminazione delle criticità ai fini della siurezza della struttura e alla regolarizzazione delle pratiche necessarie alla riapertura, che potrebbe avvenire negli ultimi giorni del 2018.

“Sembra essere un destino particolare quello che mi lega da sndaco al cine teatro Aurora – commenta il primo cittadino Bruno Mancuso – visto che per la seconda volta, come già accaduto nel 2004, mi trovo a riaprire una struttura chiusa nonostante una precedente inaugurazione. Ci auguriamo tutti sia l’ultima volta che accada e che finalmente la comunità di Sant’Agata di Militello possa godere appieno di questo importante contenitore culturale.

Insieme agli uffici – prosegue Mancuso – stiamo cercando di accelerare il tutto per poter programmare un concerto o comunque un’iniziativa per riaprire il cine teatro entro l’imminente capodanno”.