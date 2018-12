Comiso (Rg): eventi e animazione per il Natale 2018

“Il Natale 2018 a Comiso si presenta ricco di eventi e , soprattutto di novità rispetto al passato. Tra le tante iniziative che hanno già preso il via, come ad esempio il “Corso in festa” la scorsa domenica 9 dicembre che ha riscosso un grande successo, e che sarà replicato domenica 16, la novità di quest’anno è il “Natale al Viale” – spiega l’assessore Manuela Pepi.

“E’ una iniziativa fortemente voluta dagli esercenti del viale della Resistenza che ha incontrato il plauso dell’amministrazione. Si potrebbe simpaticamente dire che è scattato a Comiso un “Corso Circuito” che vede come protagonisti i molti commercianti del corso Vittorio Emanuele e del viale della Resistenza che, in un percorso che abbraccia il centro storico, animeranno con molti eventi e spettacoli il pomeriggio di domenica 16 dicembre.

Rendere vivo il Natale per noi – continua la Pepi – ha molteplici valenze. Innanzitutto creare il clima e l’atmosfera natalizia destinando molti eventi ai più piccoli. Poi, cercare di creare movimento in quelle zone del centro dove insistono maggiormente attività commerciali, nel tentativo di contribuire ad intercettare un notevole target di famiglie che possano fare gli acquisti natalizi a Comiso.

E terzo, promuovere la nostra città e le nostre tipicità locali. Infatti sono previste anche delle capannine nelle quali saranno proposti prodotti artigianali e gastronomici di cui a breve entreremo nel dettaglio. Il “Natale al Viale” vedrà molteplici momenti di animazione lungo tutto il percorso, come Franse l’equilibrista squilibrato, Antonio Carnemolla Vualà il giocoliere, e la Christmas band. In più, tante altre sorprese a cura degli stessi commercianti del Viale. Non posso che invitare tutti i cittadini – ha concluso l’assessore Pepi – a nome mio e di tutta l’Amministrazione, a vivere questi momenti caratterizzati da spettacoli, musica, animazione, con la speranza di portare serenità e divertimento per i più piccoli”.