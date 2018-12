Catania: Micron lascia la città e il comitato Romolo Murri chiede soluzioni

L’azienda Micron ha deciso di lasciare la città di Catania. “Una notizia assolutamente drammatica” commenta il comitato Romolo Murri, “non solo per il capoluogo etneo, ma anche per il resto della Sicilia”.

Il colosso americano si sta trasferendo in luoghi più appetibili come Singapore o Taiwan. Ma nascono spontanee le domande del comitato Romolo Murri che chiede: “cosa stanno facendo le istituzioni per evitare che altri imprenditori fuggano dalla zona industriale di Catania? Che idee o piani di intervento si stanno imbastendo per garantire il futuro dell’Etna valley?”.

A scriverlo è il presidente del comitato cittadino di Catania, Romolo Murri, Vincenzo Parisi, dopo aver ascoltato le preoccupazioni e le segnalazioni dei pendolari della zona industriale. “Lasciare le aziende senza nemmeno i basilari servizi come le strade in buone condizioni o illuminazione perfettamente funzionante ha l’effetto che stiamo vedendo in questi ultimi anni: le grosse multinazionali che restano isolate o sono costrette ad interrompere la produzione perché, durante le piogge torrenziali, l’intera area puntualmente si allaga. Un film, insomma,v isto e rivisto.

Il comune di Catania in dissesto e senza denaro necessario a garantire la vivibilità e la sicurezza della zona industriale non può essere una scusa. Passo dopo passo stiamo assistendo alla morte dell’Etna valley e se non si prendono ora gli opportuni provvedimenti rischiamo di accorgerci del suo funerale quando ormai sarà troppo tardi”.