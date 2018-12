Catania: 20enne aveva installato telecamere nel bagno della scuola, ai domiciliari

Un giovane pedofilo è stato scoperto e fermato dagli agenti della polizia di Stato di Catania. Nei suoi confronti il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il giovane, 20 anni, dovrà rispondere di produzione e detenzione di pornografia minorile nonché di interferenze illecite nella vita privata.

L’uomo era stato arrestato in flagranza di reato alcuni giorni fa. La procura, nel convalidare l’arresto, aveva disposto gli arresti domiciliari in luogo diverso dalla sua abituale abitazione, richiedendo contestualmente la misura cautelare oggi eseguita.

Le indagini sono state svolte dal commissariato Borgo-Ognina e dal compartimento di polizia postale e delle comunicazioni di Catania. era stato il preside di un istituto di istruzione a scoprire una microtelecamera in uno dei bagni maschili di fronte ad una classe di primo anno, frequentato prevalentemente da adolescenti di 14 anni. La telecamera era posizionata in modo tale da riprendere le parti intime dei minori.

Le indagini avviate dagli agenti hanno permesso di individuare il responsabile. Si trattava di uno studente di 20 anni dello stesso istituto che ha ammesso le proprie responsabilità giustificandosi dicendo che era sua intenzione fare uno scherzo ad un amico.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati anche il computer e lo smartphone del giovane. La perquisizione informatica ha evidenziato l’archiviazione nel computer di immagini e video di pornografia minorile anche con bambini piccoli. Sono in corso ulteriori indagini per analizzare il materiale pedopornografico trovato in possesso del giovane.