Siracusa: inaugurata la nuova sede dell’ADDA

Lunedì prossimo 5 novembre, alle 10.30, alla presenza del presidente dell’INda di Siracusa, Francesco Italia, del sovrintendente Antonio Calbi e dell’assessore alle attività culturali Fabio Granata, presso l’ex convento di San Francesco ad Ortigia sarà inaugurata la nuova sede dell’accademia d’arte del dramma antico e presentato il nuovo anno accademico.

Per l’occasione gli allievi del terzo e secondo anno si esibiranno nella performance dal titolo “Voci per dramma antico” diretti da Marco Podda e Dario La Ferla, al pianoforte il Maestro Salvo Sampieri. La performance è stata rappresentata il 30 ottobre scorso all’Accademia Musicale Chigiana di Siena in occasione del Convegno di Studi dedicato ad Ildebrando Pizzetti.

Questo evento, insieme alla partecipazione nei cori delle tragedie delle rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa, si inserisce tra le tante attività didattiche che l’A.D.D.A. propone, durante il triennio, agli allievi come occasione per esplorare le opportunità alle quali possono accedere nel mondo lavorativo.