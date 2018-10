Comiso (Rg): spaccio di droga, un arresto

Un marocchino è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Comiso, centro in provincia di Ragusa, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Le manette sono scattate ai polsi di Oussama Bensmak, 21 anni.

Nel corso di controlli predisposti dal questore di Ragusa finalizzati alla prevenzione e repressione dei delitti e in particolare dello spaccio di droga, agenti della polizia hanno controllato un’auto sospetta parcheggiata in via San Biagio, nei pressi di un pub frequentato anche da assuntori di droga.

Dentro l’auto c’era un extracomunitario che sostava da solo in auto. Sembrava che l’uomo stesse aspettando qualcuno. In seguito alla perquisizione personale dell’uomo e a quella dell’autovettura, il marocchino è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana nascosta sotto il sedile anteriore destro e suddivisa in 14 dosi e una dose di circa 10 grammi pronta per essere spacciata.

Dopo le formalità di rito Bensmk è stato tradotto nella propria residenza e sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal magistrato di turno, Giulia Bisello.