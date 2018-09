Custonaci (Tp): verso Regina Pacis dal 14 al 16 settembre

E’ tutto pronto a Custonaci per Regina Pacis-faro di pace nel Mediterraneo, appuntamento dal 14 al 16 settembre organizzato dal comune del trapanese con il patrocinio dell’Ars, della presidenza, dell’assessorato al turismo, sport, spettacolo e quello ai beni culturali della regione siciliana. Un appuntamento organizzato in collaborazione con la fondazione Piccolo di Calanovella, la fondazione Buttitta e l’Assostampa Sicilia.

Ci saranno tre giorni di eventi con talk show, concerti, momenti religiosi, degustazioni nel centro storico di Custonaci e al parco Cerriolo.

Si inizia venerdì 14 settembre alle 18.00 nello scenario del parco Cerriolo dove si trova la statua marmorea della Regione pacis, un mix di devozione e arte con la svelatura di un’altra stazione marmorea della via crucis realizzata dallo scultore Giuseppe Cortese. Nel parco Cerriolo si vive infatti un’importante esperienza di fede, una vera e propria Via Crucis con opere in marmo, un percorso che si compone di stazioni ovvero tappe che ripercorrono il doloroso cammino di Gesù Cristo che culmina con la crocifissione sul Golgota.

La svelatura sarà accompagnata dal concerto lirico al tramonto della corale parrocchiale Et Ero Custos, diretta dal maestro Mari oGiurlanda. Alle 21.00 un evento speciale presentato dalla giornalista Tgr sicilia, Tiziana Martorana.

La cerimonia di premiazione del premio riviera dei marmi, istituito dal comune nel 1964 si era perso per decenni. L’ultima edizione risale al 1968.

Il 15 settembre, alle ore 21.00, in Piazza Municipio sarà la volta del talk show “Valorizzazione dei beni culturali nel territorio custonacese” con interventi di antropologi, archeologi, storici, esperti, come Ignazio Buttitta, Ferdinando Maurici, Alberto Scuderi. Alle ore 22.00, in Piazza Municipio un concerto dell’orchestra di fiati Maria Santissima di Custonaci. La banda, diretta dal maestro Alessandro Vinci, è formata da 50 musicisti e ha partecipato a due prestigiosi concorsi nazionali raggiungendo ottimi risultati.

Regina Pacis si concluderà domenica 16 settembre, con la firma, alle ore 9.00, presso la sede del Comune di Custonaci del patto di amicizia tra le Amministrazioni Comunali di Custonaci e di Favignana, propedeutico alla sigla di un patto di gemellaggio. L’obiettivo sarà quello di promuovere Maria SS. di Custonaci attraverso la riscoperta della sua storia, valorizzare il turismo religioso attraverso la visita a santuari, chiese e percorsi di culto per la conoscenza anche dei beni culturali, ambientali e paesaggistici dei rispettivi Comuni. Seguirà alle ore 10.00, una messa al Santuario di Custonaci.

La sera, alle ore 22.00, uno spettacolo musicale in Piazza Municipio. Tutti i giorni, dalle ore 18.00 alle 24.00, nel centro storico di Custonaci, sarà aperto anche un Villaggio Gastronomico sulla Dieta Mediterranea, con degustazione di busiate (al sugo di pecora, al ragù, al pesto alla trapanese), cous-cous, pizze fritte, cassatelle di tutti i gusti, “sfincie”.