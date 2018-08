Capo d’Orlando (Me): domani Gigi D’Alessio in concerto

Domani sera a Capo d’Orlando, centro tirrenico in provincia di Messina, si terrà il concerto di Gigi D’Alessio al porto. Il popolare cantautore napoletano ripercorrerà insieme ai suoi fans i successi di 25 anni di carriera, oltre ai brani del suo ultimo album in occasione del suo cinquantesimo compleanno.

D’Alessio sarà accompagnato dalla sua inseparabile band composta da Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre. Mentre oggi si chiude la prevendita, i biglietti per assistere al concerto potranno essere acquistati al botteghino che aprirà al Porto alle 18,30.

Intanto, proseguono gli altri appuntamenti nel cartellone dell’Estate 2018: stasera alle 21 in contrada Piscittina si terrà la settima edizione della “Sagra del Muretto”, con pennette alla Norma e birra alla spina.

Da venerdì 10 a domenica 12 agosto nel campo di basket “Meluccio Carone” in Piazza Trifilò si svolgerà la 14^ edizione “3on3 Capo d’Orlando Basketball Tournement 2018”.

Sempre venerdì 10 agosto, alle 19 sulla spiaggia antistante il lungomare Andrea Doria “La Banda on the Beach”, mentre alle 21 in Piazza Matteotti,“Music Indie Contest” Festival di Musica Indipendente ed emergente.

Sabato 11 agosto, alle 5,30 del mattino, nella zona dei laghetti dietro il faro, appuntamento con la decima edizione di “Note all’alba”, realizzata in collaborazione con l’Accademia della Musica. Sempre sabato, alle 21, il Porto di Capo d’Orlando Marina ospiterà la “Sagra del Pesce Azzurro”, a cura delle tre cooperative di pescatori di Capo d’Orlando, con la partecipazione della Band Atmosfera Blu. Sabato sera, infine, balera nel parco suburbano di Scafa.

Da ricordare, poi, che fino al 9 Settembre lo spazio LOC ospita la mostra antologica sulla “Vita e Paesaggio di Capo d’Orlando”, retrospettiva delle opere più significative della storica rassegna “Vita e Paesaggio di Capo d’Orlando”, con particolare riguardo alle ultime 3 edizioni, quelle del 1988 – 89 – 90.