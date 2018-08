Alcamo (Tp): domani il duo Da black Jezus sul palco di NIM

Domani sul palco di NIM – Nuove Impressioni, festival di musica, arte e cultura (Piazza Ciullo – ore 22:00 – ingresso gratuito) sarà la volta dei Da Black Jezus, duo black folk siciliano.

Con il suo ultimo album “They can’t cage the light”, fatto di campionatore, soul e folk, si è fatto molto apprezzare da pubblico e critica e di due ospiti internazionali: i Phototaxis, band electro-soul, con base a Tel Aviv, che nasce dal legame unico tra un’artista soul dalla voce ipnotica e misteriosa, Yael Feldinger, e un raffinato compositore di musica elettronica sempre al passo con le nuove tendenze, Itai Tsuk e il quartetto canadese Random Recipe, band che miscela di hip-hop, electro e testi introspettivi, vincitrice di numerosi premi internazionali.

Alle ore 19:00 del 4 agosto Orazio Labbate presenterà Piccola enciclopedia dei mostri (24 ore cultura, 2016) e Suttaterra (Tunuè,2017). Interverrà Rosario Battiato (Creature Fantastiche di Sicilia, illustrazioni di Chiara Nott, Il Palindromo, 2018). Dialogano con gli autori Claudia Lombardo (Università degli Studi Roma Tre) e Salvatore Guinci (Università degli Studi di Palermo).

NIM – Nuove Impressioni, oltre ad essere un’occasione di sviluppo culturale, rappresenta un’opportunità concreta di innescare dinamiche di crescita turistica ed economica per il territorio alcamese: il 3 agosto nella Cappella del complesso dei Gesuiti di Alcamo si svolgerà la Masterclass (gratuita previa iscrizione alla mail eventidivino@gmail.com e per un totale di 25 persone) “Catarratto e Grillo. Come non te li aspetti” a cura di Wineplane – Possente e Elios.” Nelle giornate del 3 e del 4 agosto sono previsti inoltre stand per lo street food nel quale verranno coinvolte imprese locali che proporranno prodotti tipici del territorio.