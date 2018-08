Milazzo (Me): studenti del Majorana in campus

Anche per quest’anno le porte dell’istituto Majorana rimarranno aperte tutta l’estate. Accanto all’abituale programmazione per i corsi di recupero, gli esami di idoneità e per il superamento del debito formativo, è stata promossa una singolare esperienza di attività didattica estiva.

Stiamo parlando di un progetto di inclusione sociale e lotta al disagio rivolto a 25 allievi delle prime classi che tra giugno e luglio hanno vissuto al Majorana un’esperienza di campus estivo.

Per quattro settimana sono state effettuate attività didattiche di rinforzo nelle discipline di inglese e matematica e poi attività sportive, corsi di nuoto nella piscina presso la vicina Tonnara di Milazzo e viaggi alla scoperta della provincia di Messina, come la gita alle gole dell’Alcantara.

Ogni giornata prevedeva due ore di lezione in aula cui seguivano due ore di nuoto in piscina, poi il pranzo al lido, di seguito il rientro a scuola con altre due ore di lezione in aula per concludere la giornata con altre due ore di attività sportive nella palestra della scuola.

Le giornate di venerdì e sabato sono state dedicate alle escursioni che hanno consentito agli allievi la conoscenza del territorio di Milazzo e di alcuni comuni della provincia di Messina attraverso l’analisi storico-artistica e naturalistica sia degli elementi antropici che del paesaggio.

Otto le uscite didattiche effettuate dai ragazzi distribuite in un mese di campis. Le visite didattiche hanno previsto anche attività ludico-culturali per stimolare l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti.

In particolare per ogni visita sono state utilizzate delle schede “Appunti di viaggio” contenenti la mappa identificativa del luogo da raggiungere e uno schema guidato finalizzato all’osservazione analitica e critica dello stesso.

Le visite sono state anche un banco di prova dove ciascun ragazzo ha potuto misurare e migliorare le proprie capacità psico fisiche e relazionali. Valutazione positiva da parte di studenti e famiglie, nonché dai ragazzi, per questa esperienza scolastica estiva.

Il gruppo di studenti, inizialmente eterogeneo e poco amalgamanto, si è trasformato in un team coeso, curioso e divertito, pronto ad affrontare ogni nuova attività come fosse un’avventura.

Con questa esperienza è stato possibile sperimentare come, in luoghi e modi diversi da quelli tradizionali scolastici, cambino nei ragazzi atteggiamenti, relazioni interpersonali e modus vivendi. Il rapporto di complicità ed empatia creatosi nel gruppo ha permesso un passaggio di informazioni e una trasformazione del loro modo di vedere la realtà che li circonda, incrementando il loro senso analitico e critico e utilizzando, oltre ai cinque sensi, anche le proprie emozioni.

Orgoglio è stato espresso dal dirigente scolastico Stello Vadalà per la sua scuola, “sempre pronta a recepire e proporre innovazione didattica, insieme ai docenti, ai tutor e al personale di segreteria”.