Ragusa: controlli della polizia, recuperata refurtiva

Continuano nel ragusano i servizi di prevenzione disposti da questura per l’estate 2018. L’obiettivo primario è quello di contrastare i reati in particolare i furti nelle abitazioni. Tre romeni nel corso dell’operazione estate sicura 2018 sono stati fermati ed è stata recuperata un’ingente refurtiva.

Gli agenti hanno fermato un mezzo su cui viaggiavano tre uomini, tutti romeni, risultati essere già colpiti da numerosi precedenti di polizia per furti in abitazione ed altri reati contro il patrimonio.

I tre, sottoposti a perquisizione personale allargata al mezzo, avevano una borsa in pelle stracolma di monili di vario genere, orologi da polso, spille, monete antiche, collane di perle e svariati oggetti in argento. I tre non hanno saputo giustificare il possesso di quei beni.

I tre romeni di 44, 31 e 27 anni, sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione in concorso. Tra loro anche due fratelli. Tutta la refurtiva è stata sequestrata in attesa di individuare i legittimi proprietari per la riconsegna.

Le attività di prevenzione hanno anche riguardato anche le zone rurali del capoluogo attraverso numerosi posti di controllo nel corso di quali sono state controllate 382 persone e 180 autovetture. L’occhio elettronico del sistema Mercurio ha sottoposto a verifica quasi 2.000 targhe.