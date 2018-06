Scordia (Ct): preparava in casa la cocaina da vendere

La sua casa era diventata il laboratorio della droga. Era fra le mura domestiche che preparava la cocaina da vendere ai propri clienti. Per questo i carabinieri della compagnia di Palagonia, nel catanese, hanno arrestato in flagranza di reato il 48enne Antonino Gambera di Scordia.

Senza soluzione di continuità la lotta al traffico e allo spaccio di droga, i carabinieri hanno avuto accesso nell’abitazione del reo, luogo in cui, previa perquisizione, hanno trovato e sequestrato 24 dosi di cocaina, 1.200 euro in contanti, un bilancino elettronico di precisione nonché diverso materiale per confezionare la droga.

Per Gambera sono stati disposti gli arresti domiciliari.