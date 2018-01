Modica (Rg): il Diarte Lyricum trio ha dato il benvenuto al nuovo anno

Si sono concluse sabato 6 gennaio le festività natalizie a Modica, nel ragusano, nella splendida cornice della Chiesa Madre di San Pietro, un Concerto dell’Epifania ha dato il benvenuto al nuovo anno.

Il Diarte Lyricum Trio, composto dal soprano Benedetta Poidomani, il Maestro violinista Nadia Tidona ed il pianista Marco Garofalo, ha eseguito dei brani classici e moderni, della tradizione natalizia, emozionando il pubblico presente. Da Vivaldi a Bach, da Adolphe Adam a John Lennon, un repertorio natalizio inusuale ha allietato per un’ora una chiesa gremita e piacevolmente interessata.

Ospiti della serata il Coro Polifonico Enarmonia di Ragusa, diretto dal Maestro Salvatore Scannavino, reduce da una entusiasmante tournè in provincia e la cantante soul sciclitana emergente Chiara Verdirrame.

La maestria del coro polifonico, il calore della voce soul e le alte armonie liriche del trio, hanno riempito di vibrazioni positive e avvolgenti le navate della location e lunghi applausi hanno accompagnato le esibizioni. Ancora un successo per la Musica e per il Diarte Lyricum Trio che ha organizzato il concerto. Un Evento Unico nel suo genere, gradito al pubblico, ove i “confini musicali” si sono fusi in un ideale abbraccio tra culture e quindi di popoli con l’Augurio di un Anno di Pace e di Serenità per Tutti.