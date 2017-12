Tortorici (Me): il dottore Franchina va in pensione

Dopo 40 anni di attività, il dottore Gaetano Francina a Tortorici (Messina) va in pensione. Dal 1979 al 1994 è stato ufficiale sanitario. L’incarico poi lo ha lasciato per dedicarsi completamente all’attività di medico generico a Tortorici.

Gaetano Franchina ha seguito le orme del padre e del nonno che sono stati medici stimati e ancora oggi ricordati con affetto da tantissime persone. Intere generazioni sono state fatte nascere in casa (una volta non si partoriva in ospedale) dai medici della famiglia Franchina.

il dottore Franchina, detto “u dutturi Cugnu”, 70 anni il 4 gennaio 2018, sposato con Graziella, padre di Giovanna e Alessandra, lascia dunque il suo ruolo di medico di famiglia. Adesso potrà dedicarsi ancora di più alle sue passioni fra cui la pesca e godersi oltre il meritato riposo, anche l’affetto dei suoi cari e il nipotino Daniele.