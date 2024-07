Palermo: Mario Manzo è il nuovo coordinatore sindacale Seus 118

È Mario Manzo il nuovo coordinatore sindacaledi Seus 118 del sindacato Csa-Cisal. “Diamo il benvenuto ad un sindacalista di esperienza e spessore – dicono il segretario regionale Csa-Cisal, GiuseppeBadagliacca e il segretario Csa-Cisal, Claudio Dolce – che offrirà un apporto significatoin un settore delicato come quello del 118”.

“Per me è un onore entrare a far parte della grande famiglia della Cisal – aggiunge Mario Manzo – con cui potremo continuare un lavoro iniziato da tempo e che ci vede impegnati nella sfida di migliorare le condizioni lavorative in un’azienda che svolge un ruolo fondamentale per la salute dei siciliani”.