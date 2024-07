Catania: grande successo per la festa dei 60 anni di AMTS

Musica, spettacoli e premiazioni. Sono stati questi gli ingredienti della festa dei 60 anni di AMTS, organizzata dal comune di Catania e dall’azienda fondata nel 1964.

Numerose le autorità istituzionali intervenute nei giorni scorsi,mentre si svolgeva l’evento sul palco,montato nella sede storica di AMTS, la rimessa R1 di via Plebiscito 747 a Catania, così come ricca è stata la scaletta dell’evento celebrativo, cuore pulsante di tutti gli appuntamenti previsti nel corso del 2024 per questo importante anniversario.

Alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, del vicesindaco, Paolo La Greca, degli assessori comunali alle Partecipate,Giuseppe Marletta, e alle Politiche comunitarie,Sergio Parisi, del sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, dell’amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia, assieme a tutti i dirigenti e funzionari dell’Azienda, oltre che agli ex amministratori e direttori di AMT e Sostare e a numerose altre autorità, ad inaugurare la festa sono stati i ragazzi e le ragazze dell’orchestra “Musica insieme a Librino” che, tra i tanti brani eseguiti, hanno aperto lo spettacolo con l’Inno nazionale. Poi, momenti di puro spettacolo e divertimento, presentati da Ruggero Sardo, con l’esibizione degli attori catanesi Gino Astorina e Tuccio Musumeci, mentre le autorità si sono alternate sul palco per la consegna delle medaglieai dipendenti eagli ex agenti che hanno raggiunto i 25 e i 35 anni di anzianità di servizio.

Molto emozionanti anche le premiazioni del personale che si è distinto durante il servizio per azioni di carattere sociale, solidale o umanitario, come recita la motivazione: “Per azioni onorevoli durante la propria attività lavorativa” (premiazioni che sono state consegnate anche agli eredi dei dipendenti deceduti in questi anni). Assieme a medaglie e premiazioni, inoltre, è stata consegnata ai dipendenti anche una copia del libro sui 60 anni dell’Azienda, “Storia di un viaggio sulla scia del tempo”, scritto dalla giornalista Valeria Abramo con il fotografo Carlo Arancio.

Infine, il momento più dolce della serata è stato rappresentato dal taglio della grande torta, bella esteticamente e buonissima alla degustazione, realizzata per l’occasione dai Maestri Pasticceri di Con.Pa.It. (Confederazione Pasticceri Italiani), guidati dal presidente regionale Peppe Leotta, mentre sul palco si ultimavano le foto di rito della festa di questo compleanno davvero speciale, che appartiene a tutti i cittadini.