Palermo: arriva in città Ignacio Berroa

In Europa, Palermo è l’unica città che ospiterà Ignacio Berroa. È la prima volta che il grande percussionista cubano suonerà con un’orchestra italiana. Sul palco con il grande batterista internazionale ci sarà l’orchestra jazz siciliana diretta dal maestro Vito Giordano. Appuntamento per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile con doppio turno al real teatro Santa Cecilia.

Sarà la prima volta che il grande percussionista cubano suonerà con un’orchestra italiana, diretta per l’occasione dal maestro Vito Giordano. Berroa è definito come “l’unico batterista latino al mondo nella storia della musica americana che conosce intimamente entrambi i mondi: la musica nativa afrocubana e il jazz”.

Ignacio Berroa è stato riconosciuto come uno dei più grandi batteristi dei nostri tempi. È stato incluso nella compilation Mp3 del 2011 intitolata “Jazz Drumming Legends” che presenta alcuni dei batteristi più rinomati della storia del Jazz. Nato a L’Avana Cuba l’8 luglio 1953, ha iniziato la sua educazione musicale all’età di 11 anni presso la Scuola Nazionale delle Arti e successivamente al Conservatorio Nazionale dell’Avana, iniziando la sua carriera professionale nel 1970. Nel 1975 Ignacio era diventato il batterista più ricercato di Cuba. Nel 1980 lasciò il suo paese durante il ponte Mariel e si stabilì a New York dove incontrò il grande musicista cubano Mario Bauza che lo presentò a Dizzy Gillespie. Nell’agosto 198, Gillespie invitò Ignacio a unirsi al suo quartetto, prendendo parte a tutte le band importanti che Gillespie ha messo insieme durante quel decennio come: The Dizzy Gillespie 70th Anniversary Big Band, The Dizzy Gillespie All Stars Big Band e la vincitrice del Grammy Award, United Nation Orchestra. Questa relazione durò fino alla morte di Dizzy.

Come leader, il suo album “Codes” è stato pubblicato nel 2007 sotto la Blue Note Records. Nel 2007 Codes è stato nominato ai Grammy, vincendo un Music Award danese come miglior album jazz internazionale. Il suo secondo album da leader “Heritage & Passion” è stato pubblicato nel 2014 sotto la etichetta 5Passion. Ignacio ha registrato e suonato con musicisti del calibro di: McCoy Tyner, Chick Corea, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, Clark Terry, Jackie McLean, Jimmy Heath, James Moody, Jon Faddis, Slide Hampton, Michael Brecker, Milt Jackson, Jaco Pastorius , Ron Carter, Charlie Haden, Tito Puente, Mario Bauzá, Lalo Schifrin, Gonzalo Rubalcaba, Danilo Perez, David Sanchez, Michel Camilo, Chico Bouarque, Gilberto Gil, Ivan Lins, Joao Bosco, Lenny Andrade, Lincoln Center Orchestra, WDR Big Band e BBC Big Band, solo per citarne alcuni.

I concerti di Ignacio Berroa a Palermo rappresentano un’occasione unica per scoprire da vicino il talento di questo straordinario musicista, un vero e proprio maestro della percussione, capace di spaziare con disinvoltura tra generi musicali diversi, dalla musica cubana al jazz, dalla world music alla classica. La sua energia travolgente e la sua virtuosità tecnica lo rendono uno degli artisti più apprezzati e acclamati a livello internazionale. La sua presenza a Palermo è anche un’occasione per celebrare la ricca tradizione musicale cubana, con le sue sonorità vibranti e i suoi ritmi contagiosi, rappresenta una delle espressioni culturali più importanti e influenti del mondo.