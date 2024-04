Catania: in scena al teatro impulso “il processo per l’ombra dell’asino”

Continua la stagione di Teatroimpulso con lo spettacolo del drammaturgo svizzero Friedrich Dürrenmatt intitolato “Il processo per l’ombra dell’asino”, che andrà in scena al Teatroimpulso di via Giovanni Gentile a Catania dal 4 al 6 aprile alle ore 20:30 e il 7 aprile alle ore 19:00.

Ben quattordici gli attori che si alterneranno sul palco. Il regista Mario Guarneri commenta così l’opera teatrale: “Nell’antica Grecia del 412 a.C. un dentista affitta un asino e per ripararsi dal sole cocente si siede alla sua ombra. Da una banale e quasi inesistente questione tra l’asinaio e il dentista parte un’escalation di interessi privati che coinvolgerà l’intera città. L’asino e la sua ombra sono separabili?

Non è la prima volta che mettiamo in scena opere di Dürrenmatt e questa l’abbiamo rappresentata già nel 2009. Dürrenmatt ci attrae perché le sue opere non sono classificabili come non lo è la vita. In teatro la definiamo una struttura mista dove il lato concettuale viene espresso con divertente ironia grottesca mediante una recitazione epica straniata per poi lasciare spazio al dramma.

I 36 personaggi dell’opera verranno rappresentati da 14 attori che hanno sviluppato negli anni una forte connessione e sintonia tra loro perché provengono tutti dalla nostra scuola di recitazione. Una satira sociale e politica che ahimè è sempre attuale.”

La traduzione del testo è di Alighiero Chiusano. In accordo con Arcadia & Ricono Ltd e per gentile concessione di Diogenes Verlag. In scena ci saranno: Irene Alì, Claudia Cascio, Medea Castro, Santi Castrovinci, Santo Consolo, Dalila Di Costa, Luisa La Carrubba, Laura Longhitano, Mario Alberto Mezzatesta, Manuela Pariti, Valerio Rinaudo, Alessandra Saitta, Rosario Santangelo e Sonia Spina. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al 349.4002700 per accedere agli spettacoli. L’ingresso è di € 10,00. Per informazioni è possibile collegarli sul sito: www.teatroimpulso.it