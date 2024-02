Musica: esce oggi il videoclip di “Pray for me”

Esce oggi il videoclip di “Pray for me”, secondo singolo della band siciliana Quinta Essenza. “Un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace ed armonia con la natura”.

“Pray for me” è una preghiera, un messaggio di speranza che viene rilanciato, dopo il prmo singolo “Mission to planet earth”, con un coro di bambini che cantano nel videoclip. “I bambini rappresentano il futuro del mondo e la possibilità di un cambiamento, quindi “I would like to change the world” cantata in coro da chi rappresenta una generazione nuova – spiega la band – sottolinea proprio la voglia di migliorare il pianetae tutte le persone che lo vivono. Si tratta di una ballad in 12/8 che lancia anche un messaggio spirituale proveniente dal più profondo dell’animo e vuole legare tutta l’umanità verso un futuro di pace e armonia con la natura. Inoltre, le sonorità blues e soul e le immagini del video, lasciano ampio spazio ad una visione profonda e significativa del messaggio che vorremmo lanciare”.

“In un contesto storico come quello attuale – prosegue la band – è forte nel regista Emanuele Torre e nei componenti della band la ricerca di un messaggio di vera pace da restituire in musica e immagini. Per questo motivo il regista traspone in maniera visiva lo Yin e Yang, metafora dell’eterna lotta fra il bene e il male. Attraverso il mezzo del body painting i nostri protagonisti attuano un vero e proprio rituale di purificazione. Il videoclip è stato girato nel monastero San Filippo di Fragalà a Frazzanò, nel messinese”.

Al brano hanno collaborato Danilo Rabboni (testi, musiche, arrangiamenti, voce, pianoforte e cori); Giuseppe Lionetto (testi, musiche, arrangiamenti, basso elettrico e cori); Benedetto Ribaudo (testi, musiche, arrangiamenti, batteria, percussioni e cori), Tindaro Raffaele (arrangiamenti, mix, pianoforte, cori e production); Nello Amante (chitarre). La traccia è stata registrata all’Underground Music Lab di Gliaca di Piraino (ME), mentre il mixing è di Tindaro Raffaele e il mastering è di Pietro Caramelli (Energy Master, Milano).