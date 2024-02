Giarre (Ct): dossi troppo alti e poco segnalati, è protesta

In via delle Rose, nella frazione Macchie di Giarre, nel catanese, i dossi sono troppo alti e poco segnalati. La denuncia arriva dal presidente del consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, che ha raccolto le segnalazioni e le proteste di numerosi cittadini e residenti.

I dossi, da un lato apprezzati, dall’altro hanno suscitato lamentele sia per l’eccessiva altezza, sia per la mancanza di un’apposita segnaletica che li segnali. “I cittadini – spiega Barbagallo – lamentavano l’eccessiva altezza dei dissuasori e alcuni hanno subito danni alle automobili, pur transitando a velocità ridottissima. Mi è addirittura giunta voce che un cittadino indispettito abbia portato al sindaco un pezzo dell’auto danneggiata a causa proprio dei dossi”.

Attivati gli uffici competenti, i dossi sono stati in parte smussati ma non basta. “Chiaramente una situazione del genere era insostenibile – prosegue il presidente del Consiglio comunale – e mi sono attivato attraverso i canali istituzionali per interloquire con gli uffici competenti. A seguito di questo intervento i nostri dipendenti si sono prontamente attivati, insieme alla ditta incaricata di effettuare i lavori, per ridurre l’altezza dei dissuasori. Pur apprezzando la decisione del sindaco Cantarella, che punta a limitare la velocità in questo tratto di paese e a ridurre quindi la possibilità di incidenti, chiediamo che si proceda anche a migliorare la segnaletica, per indicare più efficacemente la presenza di questi ostacoli, evitando così problemi e rischi a chi percorre quotidianamente la strada, specie nelle ore notturne, quando i dossi sono meno visibili. Mi auguro – conclude Giovanni Barbagallo – che il governo della città affronti presto e seriamente il tema della viabilità e della sicurezza stradale, a volte trascurati ma di vitale importanza”.