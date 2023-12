Giarre (Ct): auguri per dipendenti comunali e commercianti

Il comune di Giarre, centro del catanese, ha augurato buone feste ai suoi dipendenti e ai commercianti locali. Un piccolo dono che il presidente del consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, ha fatto recapitare ai dipendenti e ad una rappresentanza di commercianti.

Nel ringraziare i dipendenti per il lavoro compiuto e l’impegno profuso in un anno particolare come questo, in cui il comune ionico ha avviato l’iter per l’uscita dal dissesto, Barbagallo ha voluto rinraziare tutti i settori comunali di raggiungere l’importante traguardo.

Un pensiero anche per i commercianti giarresi che, quest’anno in particolare, hanno dimostrato grande unità partecipando alla realizzazione di un calendario di attività per animare le vie dello shopping.

“Ho voluto porgere i miei migliori auguri e quelli del consiglio comunale che ho l’onore di presiedere ai dipendenti comunali e ai commercianti – spiega Barbagallo – ma li estendo, naturalmente, a tutta la cittadinanza, alle forze dell’ordine, ,che saranno impegnate nel presidio del territorio anche in questo periodo di festa e ai volontari che, con grande solidarietà, si adoperano per supportare l’intera comunità. Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai colleghi Consiglieri comunali per il lavoro svolto con impegno e professionalità, con l’augurio che si possa sempre operare insieme con interventi condivisi. Ci auguriamo – conclude il presidente del Consiglio comunale – che le festività siano occasione di serenità e il 2024 sia un anno ricco di speranze e di nuove occasioni per tutti”.