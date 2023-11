Catania: si presenta il libro “Assertivamente”

“Assertivamente – strategie di comunicazione interpersonale”. Si intitola così il libro di Giusy La Piana, giornalista siciliana ,che sarà presentato domenica 3 dicembre alla libreria Vicolo Stretto di Catania, alle 19.3. Relatrice dell’evento sarà Elisa Toscano, delegato regionale FERPI. L’evento è patrocinato dalla federazione relazioni pubbliche italiane.

Assertivamente è un manuale per dare voce alla propria autenticità e per imparare a difendersi da manipolatori, prevaricatori e approfittatori. L’assertività è un’abilità relazionale fondamentale per quanti lavorano nel campo delle relazioni, per gli insegnanti, gli educatori, gli psicologi, i medici, i manager, i politici, gli animatori, gli esperti in pubbliche relazioni.

“E’ necessario avere le idee chiare su come esprimere apertamente ed efficacemente le nostre esigenze – dichiara La Piana – e su come mettere adeguati confini alle richieste degli altri. Altrimenti saranno gli altri a decidere al nostro posto. È un rischio che non dovremmo correre, visto che nessuno meglio di noi può sapere ciò che ci rende felici. Quanta sia la felicità che possiamo creare nella nostra vita è una nostra scelta e rientra nelle nostre responsabilità.”

Il libro racchiude anche una serie di esercizi per allenare i muscoli della propria assertività, migliorare la qualità di pensiero e di conseguenza la qualità di vita perché, come si legge nel libro: “Senza la corretta manutenzione, anche il più lussuoso dei grattacieli subirà le crepe dell’incuria. E la stessa cosa accade a noi, se non ci prendiamo cura del nostro dialogo interiore. Ci convinciamo di es­sere soli al mondo, ci crediamo superiori agli altri oppure di minor valore anziché impegnarci a metterci a fianco degli altri per condivi­dere questo avvincente e meraviglioso viaggio che è la vita”.