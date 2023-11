Messina: domani evento speciale al cinema Lux

Domani evento speciale al cinema Lux di Messina dove verrà proiettato il corto dedicato a Omayma. Doppio appuntamento alle 19.30 e alle 20.30. il cortometraggio, dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti al festival Afrobrix di Brescia e al Sedicicorto film festival di Forlì, sarà presentato domani a Messina nell’ambito del festival del cinema dei circoli. Il pubblico potrà vedere il cortometraggio, con ingresso libero e fino ad esaurimento posti, alle 19.30 e alle 20.30.

Il lavoro del regista Fabio Schifilliti racconta la storia di Omayma Benghaloum, la mediatrice culturale tunisina brutalmente uccisa dal marito Faouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina.

L’evento della città dello Stretto, organizzato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è realizzato con il sostegno delle aziende acqua Cavagrande e caffè Barbera. Domani mattina, venerdì 24 novembre, alle 09.00, sarà inaugurato al cinema Lux una mostra dal titolo “Generazione mai più”, una esposizione di storyboard e manifesti cinematografici realizzati dai ragazzi del liceo Basile che hanno anche lavorato sulla sceneggiatura di Omayma sotto la guida dei docenti Michela De Domenico e Antonio Ciancio. A seguire, è in programma una proiezione in anteprima del cortometraggio per gli studenti.

La pellicola, che è stata girata nella città dello stretto, tra il lago di Ganzirri e la zona del porto, e nella suggestiva medina di Mazara del Vallo, nel trapanese, è prodotta dall’associazione Arknoah di Messina, produzione esecutiva di Francesco Torre.

La protagonista è interpretata dalla nota attrice tunisina Mariam Al Ferajani. Del cast fanno parte :Hossein Taheri, attore teatrale, televisivo e cinematografico tunisino che ha girato parecchi film e lavorato anche in Italia per Checco Zalone nel roulo di Faouzi; M’Barka Ben Taleb nel ruolo di Fatma; Sara Abbes, nei panni di Rania e Giulia Migliardi nella parte della figlia Esra. La sceneggiatura è stata realizzata da Paolo Pintacuda e Fabio Schifilliti.

Il cortometraggio è stato realizzato nell’ambito del programma Sensi contemporanei cinema con il sostegno della regione siciliana, assessorato al turismo, sport e spettacolo, dipartimento turismo e della Sicilia film commission. Hanno sostenuto la produzione l’università degli studi di Messina, società editrice Sud-Gazzetta del Sud, consiglio nazionale del notariato, città metropolitana di Messina, Lions club Messina Tyrrhenum, Rotary club Messina, Soroptimist International d’Italia-club Messina e Salvatore Totaro con la collaborazione di Life Solution.