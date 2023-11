Messina: l’Anpi piange la scomparsa di Angela Bottari

L’Anpi di Messina piange la scomparsa di Angela Bottari che iniziò la sua militanza politica con le lotte studentesche nel 1968. Nel 1971 si iscrisse al partito comunista e ne diventò responsabile femminile provinciale.

Nel 1975 vene eletta consigliere comunale di Messina. Da deputata al parlamento italiano è prima relatrice della norma che ha abolito il delitto d’onore. Nel 1977 spicca la presentazione della prima proposta di legge contro la violenza sessuale sulle donne.

Questo atto legislativo ha segnato un momento storico nella lotta per i diritti delle donne in Italia, con la scelta rivoluzionaria di includere il reato di violenza sessuale nel titolo che punisce i delitti contro la persona. Un passaggio fondamentale per cambiare il paese.

Deputata per tre legislature (VII, VIII e IX), dal 1986 al 1989, nel 1986 presentò il primo testo di legge per regolare le unioni civili in Italia. Poi è stata segretaria della federazione del Pci di Messina, dal 1996 al 1998 segretaria regionale del Pds e dal 2005 al 2007 assessora alla Riqualificazione urbana e alle Politiche abitative del Comune di Messina. Da ultimo non ha fatto mai mancare il suo apporto di intelligenza e di militanza all’Anpi di Messina, cui era iscritta.