Lentini (Sr): con i Lions, l’iniziativa dello zaino sospeso

Non lasciare nessuno indietro, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione, tassello fondamentale e imprescindibile nella creazione del nostro futuro. Questa l’anima dell’iniziativa “Zaino sospeso” contro il caro scuola che è stata avviata dai soci del Lions club di Lentini, guidato dal presidente Vincenzo Cappello.

Un intervento importante, messo in campo dall’associazione Lions Clubs International che il club ha portato avanti per garantire un sostegno agli alunni e studenti della famiglie in difficoltà di Lentini, Carlentini e Francofonte.

Una forma di sostegno preziosa, per tutte quelle famiglie che stanno affrontando un momento di difficoltà economica dovuto alla perdita del lavoro o alla cassa integrazione. Zaini, libri, quaderni e cancelleria saranno raccolti per donarli agli alunni, ma anche per venire incontro a tutti quei nuclei familiari che un reddito e un lavoro ce l’hanno, ma nonostante questo, i soldi che entrano a fine mese sono troppo pochi, e pertanto rischiano di non poter sostenere le spese relative al materiale scolastico dei propri figli.

L’obiettivo dei Lions di Lentini è raccogliere quello che occorre per permettere a tutti gli alunni, nessuno escluso, di avere sul proprio banco tutto quello che occorre: penne, quaderni, matite, astucci. Insomma materiale didattico che finirà in una sorta di carrello solidale in tutta Italia e sarà distribuito a chi si trova in difficoltà. All’iniziativa dei soci lions hanno aderito i proprietari delle edicole e cartolibrerie dei comuni della zona nord della provincia di aderire all’iniziativa. A Lentini hanno aderito: Cartolibreria “Amore”, Copy Center, Carta Più e centro Eliografico. A Carlentini Cartolibreria “Belfiore”, “La Matita” e Cart-Edicola ricevitoria di via Gramsci. A Francofonte la cartolibreria “Papel”. Nell’ultimo anno, l’aumento del costo della vita, per l’impennata dei prezzi di beni e servizi, sta mettendo a dura prova le famiglie italiane. Secondo un recente studio di Nomisma oltre il 46% di loro ritiene il proprio reddito appena sufficiente e totalmente inadeguato per affrontare le spese cosiddette “irrinunciabili”. I genitori, in particolare, con l’autunno si trovano a fare i conti con le spese scolastiche dei figli che, secondo Federconsumatori, tra libri, trasporti, cancelleria, hanno registrato un aumento di oltre il 10% rispetto all’anno scorso. Il back to school dunque è all’insegna della stangata e dei rincari. Per supportare le famiglie che hanno a che fare con questi problemi, Lions Italia ha lanciato quest’anno l’iniziativa nazionale “Zaino Sospeso”, il service che vuole supportare i nuclei in difficoltà fornendo un corredo scolastico completo e adeguato, garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi che altrimenti non potrebbero permettersi di sostenerne il carico.

“L’iniziativa è stata lanciata dopo l’avvio dell’anno scolastico – ha detto il presidente del Lions club Lentini Vincenzo Cappello – ma durerà per l’intero anno, così da soddisfare le esigenze degli studenti fino al termine dei corsi. Il diritto allo studio è sancito dalla nostra Costituzione quindi è nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire che tutti gli studenti vadano a scuola potendo avere a disposizione un materiale adeguato”.