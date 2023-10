Catania: “motori, talenti e passione”

“Motori, talenti e passione: l’eleganza intramontabile del Made in Italy”. È questo il tema dell’incontro in programma per domani, venerdì 27 ottobre, alle 10.00, all’istituto di istruzione superiore Fermi-Eredia di Catania in via Passo Gravina 197.

Un appuntamento che vedrà per l’occasione l’esposizione, nel cortile della scuola, di dieci esemplari di Ferrari, il marchio di auto made in Italy più famoso al mondo.

L’evento è offerto dall’Isvam, istituto di valutazione merito democratica, che avrà anche il piacere di premiare alcuni alunni che si sono particolarmente distinti per merito nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica. “La presenza di alcuni modelli automobilistici di uno dei più importanti simboli del made in Italy non può che riempirci di orgoglio e, contemporaneamente, rappresentare un’ottima vetrina per il nostro istituto e per i nostri studenti – ha detto la dirigente scolastica Maria Giuseppa Lo Bianco – e di questo non posso che ringraziare l’Isvam per l’opportunità e ribadire l’importanza che queste iniziative possonoa vere sul futuro occupazionale dei nostri studenti”.