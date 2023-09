Naso (Me): incendio devastante

Ancora una volta la mano umana si diverte ad appiccare il fuoco che, prendendo piede, lascia dietro di sé una scia di devastazione. Come è successo qualche giorno fa in contrada Malò a Naso, centro nebroideo del messinese. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì.

Una notte di fuoco a Malò, con le fiamme che hanno quasi raggiunto alcune abitazioni. Paura anche per il vento di scirocco che ha tenuto in apprensione i residenti. Per tutta la notte le fiamme dell’incendio si vedevano dalla costa di Capo d’Orlando. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, supportati dal personale del corpo forestale della regione e dai volontari della protezione civile provenienti anche da Capo d’Orlando.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, le case sono rimaste intatte. I danni al patrimonio ambientale e boschivo sono ingenti con ettari di macchia mediterranea e molti alberi di ulivo andati in cenere. Già nel 2020 Naso aveva vissuto l’angoscia del fuoco quando una decina di incendi vennero appiccati in diversi punti del territorio.

L’ennesimo incendio che devasta la Sicilia in estate, dopo i roghi che lo scorso luglio hanno colpito il palermitano e il messinese. Negli ultimi giorni sono stati più di 100 gli incendi che hanno devastato tutti i territori delle nove province siciliane. Sorge spontanea la domanda sul perché vengano appiccati tutti questi incendi boschivi. Cosa si nasconde davvero dietro l’azione dei piromani? E’ solo un gioco per vedere gli effetti devastanti di un proprio gesto, oppure ci sono anche degli interessi in ballo che non si conoscono? Si potrebbe fare qualcosa per evitare che ogni anno si ripresenti sempre lo stesso problema? C’è qualcuno che ci guadagna dagli incendi? Sono tante, troppe le domande senza risposta quando succedono episodi del genere. Di sicuro c’è che a subire le conseguenze maggiori è il territorio e le popolazioni che vivono nei luoghi devastati dagli incendi.

foto di Gianluca Paterniti Martello