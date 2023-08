Messina: la seconda edizione di “Folklore in festa – premio amicizia”

“Folklore in festa – premio amicizia”, la manifestazione giunta alla seconda edizione si terrà a villa Dante a Messina. Appuntamento per le 21.30 del 30 agosto in occasione della manifestazione internazionale del folklore ideata, promossa e organizzata da Santino Merrino jr, presidente del gruppo messinese di world music siciliana “I cantustrittu”.

Ospiti della manifestazione saranno gruppi folkloristici provenienti da Polonia ed Ecuador. Sul palco salirà anche lo storico gruppo messinese “La Madonnina”, promotore di numerose manifestazioni folk che, dagli anni Settanta in poi, hanno messo in risalto la città dello Stretto in tutta la penisola.

Il festival è stato organizzato in collaborazione con la FITP, federazione italiana tradizioni popolari; il CIOFF, conseil International des organizations de festivals de folklore et d’Arts traditionnels; la M.e.P.A. eventi, la MG esclusive event e il Romolo folk fest. Gode, inoltre, del patrocinio della regione siciliana e dell’assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo. Media partner della manifestazione è Todo modo tv. A presentare la serata sarà la messinese, Ketty Ragno, con ingresso gratuito.

“Folklore in festa-Premio amicizia-seconda edizione” persegue l’intento di portare nelle altre città della nostra Sicilia le tradizioni e la cultura popolare regionale, divenendo così punto di riferimento per tutti i gruppi folklorici siciliani. Quest’anno, grazie alla presenza di alcuni gruppi folk provenienti dalla Polonia e dall’Ecuador, la manifestazione assumerà carattere internazionale.

“Folklore in festa-premio amicizia” è riuscita a dimostrare come la corretta trasposizione scenica delle tradizioni popolari, dei sentimenti comuni legati, a esempio ai bisogni dell’uomo nei diversi momenti della vita, possa tramandare valori e far divertire il pubblico- ha sottolineato l’organizzatore, Santino Merrino jr. presidente del gruppo messinese di world music siciliana “I Cantustrittu” e presidente provinciale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari di Messina – la manifestazione da me curata vuole essere espressione di quei valori che sono stati perno, a esempio per mio nonno, il Maestro, Santino Merrino, fondatore dello storico gruppo folk messinese “La Madonnina” e promotore di numerose manifestazioni folkloriche che, dagli anni ‘70 in poi, hanno messo in risalto la città dello Stretto in tutta l’Italia. Un uomo e dirigente federale -ha precisato, Merrino- dalle indubbie doti affettive, relazionali e artistiche che ha fatto del folklore messinese la sua casa, il luogo dell’anima e degli affetti più cari, sintesi perfetta delle straordinarie bellezze culturali e umane della sua Sicilia e del popolo siciliano, mettendo in evidenza come “l’attività folklorica” della famiglia Merrino, sia stata e continua a essere un percorso di grande significato”.

La prima edizione di questa manifestazione, si è svolta lo scorso anno nella bellissima cornice di “Piazza Casa Pia” in collaborazione con “La Casa del Musicista”. L’evento, che è stato una delle esibizioni folkloriche più significative e ricche di spettatori, ha registrato la presenza di tutti i dirigenti nazionali e regionali della FITP, tutti insigniti del riconoscimento “Premio Amicizia” con targhe e crest in legno. Lo scorso 25 agosto la manifestazione è approdata anche nel Comune di Montemaggiore Belsito, a Palermo.