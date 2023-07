Catania: concerto de “La bella noeva”

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Catania l’ensemble “La bella noeva”. Appuntamento nel giardino segreto della biblioteca Navarria Crifò di Catania, in via Naumachia 18/a domani, venerdì 7 luglio, alle 20.30. L’ensemble, nato nel 2021, ha individuato nella musica del Mediterraneo, sia antica che moderna, sia popolare che d’autore, la sua preferenza musicale.

“Il mare nostrum, infatti – dicono – è da sempre crocevia di civiltà diverse che costituiscono un patrimonio di enorme ricchezza culturale e artistica, frutto di contaminazioni religiose, linguistiche, di usi e costumi. Ed è proprio a questa ricchezza di forme, musiche e repertorio, delle varie epoche, che abbiamo attinto per il nostro progetto musicale”. La loro proposta spazia da brani popolari, in particolare siciliani e campani,a brani di derivazione colta o d’autore, anche recenti. Inoltre, per l’interesse musicale inerente alla musica antica di alcuni componenti del gruppo, ritroviamo anche un florilegio di brani di musica colta dal medioevo al barocco.

Il gruppo è formato ordinariamente da 6 elementi: Bruna D’Amico (chitarre e voce), Tanino Di Mauro (voce), Giuseppe Valguarnera (percussioni), Alessio Correnti (violino), Anette Wenzel (violoncello) e Anna Spoto (flauto), ma non disdegna la collaborazione con altri musicisti e formazioni. Ognuno dei componenti ha alle spalle una carriera pluriennale e si esibisce e collabora anche con altre formazioni sia classiche che etniche e popolari.L’ingresso è libero, con sottoscrizione volontaria.