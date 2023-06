Castellammare del Golfo (Tp): a Scopello sfilata contro il cancro

La torre di Scopello, nel trapanese, è stata lo scenario della sfilata contro il cancro a cui prenderanno parte pazienti e dottoresse il 25 giugno prossimo. Appuntamento con il “fashion show” per la ricerca.

Dottoresse, volontarie e soprattutto pazienti in cura per un tumore ginecologico, domenica 25 giugno alla torre di Scopello si metteranno in gioco salendo in passerella per uno scopo benefico, con gli abiti dello stilista Martino Midali.

L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per la ricerca e per migliorare il percorso clinico assistenziale dell’ospedale civico di Palermo con servizi e attività rivolte alle pazienti del day hospital, a cura dell’associaione Loto Odv. Il “fashion show”, seguito da un rinfresco aperto a tutti, è organizzato proprio da Loto Odv Sicilia insieme alla maison Martino Midali e reso possibile dalla collaborazione di numerosi partner del territorio. Saranno trenta le donne che sfileranno insieme, in un potente gesto di sorellanza, di supporto reciproco e di coesione sociale negli spazi della torre di Scopello.

Appuntamento con il “fashion show” a partire dalle 19.00 di domani, domenica 25 giugno. A presentare la sereata sarà Federica Raccuglia, direttrice di “Palermo live”. Nel corso della serata interverranno come testimonial, l’attrice Adriana Tuzzeo e la giornalista Emilia Di Piazza. La musica è a cura di Erik Jerne Dj e Salvo Lo Vasco al sax.

I contributi raccolti nell’ambito della sereata, che prosegue con rinfresco aperto a tutti, andranno a finaniare la ricerca contro i tumori ginecologici e i progetti dell’associazione Loto Odv, finalizzati ad alleggerire l’attesa e le cure delle pazienti del day hospital dell’oncologia medica dell’ospedale Civico di Palermo. Fra gli obiettivi della serata, dare la possibilità alle donne che frequentano il reparto di sentirsi accolte e a proprio agio nell’ambito del percorso che stanno seguendo: l’idea è quella di accoglierle con tisane calde, musicoterapia, fasce e copricapi realizzati a mano da volontari e amanti del cucito e realizzare diverse attività informative e ricreative, come già accade negli altri centri in cui è operativa l’associazione.

“Questa sfilata vuole essere soprattutto un messaggio di speranza, coraggio e fiducia per tutte le donne che convivono con la malattia e per quanti le affiancano in questa sfida per la vita. Durante le terapie diventa faticoso continuare a curare il proprio corpo, ma è estremamente importante farlo – spiega Genziana Internicola, vicepresidentessa Loto Odv Sicilia e amministratrice della torre di Scopello – la nostra associazione è costituita da donne che hanno provato sulla loro pelle i segni della malattia e delle terapie: sanno che valorizzare il proprio aspetto fisico è parte della cura, anche quando questo sembra l’ultimo dei problemi. I colori e l’eleganza della moda sono un’affermazione efficace e contagiosa di vita, capace di sdoganare anche la paura per il dolore e di allentare i pregiudizi verso la malattia. Grazie all’insolito cast di indossatrici per una sera, l’evento consentirà di raccogliere fondi per sostenere progetti importanti a supporto di tutte le pazienti del day hospital dell’ospedale Civico di Palermo”.

Per partecipare alla serata si può acquistare un biglietto al prezzo di 17 euro nei seguenti punti vendita: Martino Midali, via Parisi 14 A a Palermo; Martino Midali, via G. Sciuti 5C a Palermo; Torre di Scopello a Scopello; supermercato Decò in via Leonardo Da Vinci, 22 a Castellammare del Golfo, nel trapanese e presso “Io e…la my sicilian bag” in via Marconi 19 a Castellammare del Golfo, nel trapanese. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto a sostegno della ricerca, dei servizi e attività per le pazienti.