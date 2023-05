Milazzo (Me): bilancio positivo per il maggio dei libri all’istituto Majorana

Sono state diverse le attività del maggio dei libri all’istituto Majorana di Milazzo, nel messinese. L’iniziativa è in programma in tutta Italia dal 23 aprile al 31 maggio con numerose iniziative che coinvolgono in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo corretto.

L’evento, che rientra a pieno titolo nella missione dell’istituto “L’Ettore per un nuovo umanesimo”, finalizzata all’acquisizione da parte degli allievi di una formazione unitaria che coniughi il sapere umanistico a quello scientifico e caldamente sostenuta dal dirigente scolastico, Bruno Lorenzo Castrovinci, ha connotato l’intero mese di maggio e ha visto protagonisti alunni e docenti, oltre che ospiti e relatori illustri e prestigiosi.

I libri e la lettura sono diventati protagonisti, in contesti diversi da quelli tradizionali e in momenti diversi, nel tempo e nella condivisione, sono usciti dalle aule per essere letti, interpretati e vissuti negli incontro con gli altri e nei vari spazi della scuola.

“Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, considerata elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale – sostiene il dirigente Castrovinci – passa attraverso anche l’avvicinamento affettivo ed emozionale al libro, ad un approccio anche innovativo e partecipativo, come ad esempio la pratica del debate che il Majorana ha messo in atto proprio in un recente evento d’istituto.”

Prima in ordine di tempo la presentazione del libro “Donne eccezionali 37 storie per imparare a risorgere dalle proprie ceneri” della scrittrice Vittoria De Marco Veneziano” attraverso l’interessante e innovativa attuazione del debate, metodologia didattica promossa dalle avanguardie educative ed efficacemente organizzata dalle docenti dell’istituto: Giusy Crisafulli e Cettina Antonuccio, per poi proseguire con altri momenti altamente formativi in un crescendo di attività incastratesi tutte in una offerta, varia e interdisciplinare, sistematicamente mediata su e per sapori diversi.

Da declinare in tale direzione, ,quindi, l’approfondimento tematico “Il dramma del giudizio” in compagnia del professore Alessio Lo Giudice, autore del libro e ordinario di filosofia del diritto all’università degli studi di Messina, l’incontro con l’autore Mattia Corrente che ha presentato il suo primo romanzo “La fuga di Anna” e, soprattutto, proprio per il notevole valore e il profondo interesse suscitato nella popolazione scolastica tutta, alcuni, docenti e personale Ata, nonché genitori, del secondo appuntamento “La libreria a scuola”.

L’istituto Majorana, dopo la positiva esperienza del mese di novembre della campagna nazionale #ioleggoperché, ha ospitato per una settimana, grazie alla preziosa collaborazione della libreria Mondadori bookstore di Milazzo, una ricca esposizione di libri presso cui poter prenotare l’acquisto di un libro per sé o per donarlo alla biblioteca della scuola.

Bilancio positivo e soddisfacente per tutta la comunità educante di un istituto che sempre più unanimamente viene riconosciuto come polo formativo qualificante per una cifra culturale che si prefigge di elevare sempre più il benessere degli allievi integrando,armonicamente, la solida preparazione culturale e tecnologica con la formazione umana.