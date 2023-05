Milazzo (Me): al festival del cinema italiano si premiano le eccellenze siciliane

È tutto pronto, o quasi, a Milazzo, centro tirrenico del messinese, per la quarta edizione del festival del cinema Italiano che si terrà dal 7 al 10 giugno 2023.

Solo pochi giorni fa il direttore artistico Franco Arcoraci ha dichiarato in conferenza stampa che la prossima edizione della rassegna cinematografica sarà ricca di rilevanti novità.

Il festival del cinema italiano, che ha ottenuto il patrocinio della regione siciliana e del comune di Milazzo, si svolgerà nella splendida cittadina siciliana per la seconda volta. Tra le tante iniziative annunciate, venerdì 9 giugno alle 22.00 a piazza Duomo a Milazzo si terrà il “Gran galà in tv” condotto da Giusy Venuti, nel corso del quale saranno premiate 12 eccellenze siciliane, famose a livello mondiale nell’ambito della cucina, della politica, dello spettacolo, della cultura, della medicina e della ricerca.

Si tratta di un premio finalizzato a porre in luce che la Sicilia ha dato i natali a personalità di alto rilievo che hanno, per il loro saper e ela loro bravura, raggiunto traguardi prestigiosi a livello mondiale.

Tra i premiati di quest’anno: Francesco Patanè, direttore dell’unità operativa complessa di cardiochirurgia dell’azienda ospedaliera Papardo; Luca Madonia, cantautore; Mario Incudine, cantautore e attore; Pippo Maimone, florovivaista; Rosario D’Angelo, imprenditore, proprietario della gelateria artigianale Sikè premio Gambero Rosso; Pino Maniaci, giornalista, direttore di Telejato; Sebastiano Ardita, scrittore e magistrato; il quartetto vocale femminile Glorius vocal quartet; Simona Milio, senior director in politiche pubbliche della ICF, consulente della commissione europea per la valutazione e gli investimenti in politiche sociali, green e digitali; Damiano Gallo, imprenditore, editore italiano, autore e produttore televisivo, noto come l’immobiliarista dei vip e anche come il “Bello del mattone”, titolo dell’omonimo programma televisivo; Stello Vadalà, provveditore degli studi di Messina e Andrea Giostra, psicologo, criminologo e scrittore.

I premi sono stati realizzati dallo scultore e artista messinese Carlo Ghione. Parteciperanno al Galà in TV anche artisti del mondo della musica e dell’intrattenimento, tra cui Aleandro Baldi, Giovanni Cacioppo, Francesco Rizzuto e tanti altri.

Sono stati premiati nelle passate edizioni la giornalista Diletta Giuffrida, il cantautore Mario Venuti, l’attrice Guia Jelo, il Cantautore Tony Canto, il giornalista Antonio Condorelli, il Casting Director Pino Cori, il biologo Carmelo Isgró, fondatore e direttore del Muma (museo del mare di Milazzo), lo scrittore Sebastiano Arcoraci e il Dottor Antonino Rizzotti, Presidente Associazione Chirone.

Il festival del cinema italiano si prefigge di veicolare un messaggio che rimarchi l’importanza della cultura e della bellezza, intese come fonte generatrice del bene e dell’amore universale, che il cinema, per sua intrinseca identità, reca con sé, con lo sguardo rivolto certamente al futuro, che non nega, tuttavia, il valore delle tradizioni, in quanto espressione della storia umana dei popoli, da tenere sempre in considerazione per gli insegnamenti che da essa scaturiscono per il bene dell’umanità.

Tra le altre novità annunciate da Arcoraci, vi è l’assegnazione dei premi a diverse categorie, tra cui il premio “Mare Milazzo” alle fiction e alle serie televisive, premio istituito, per la prima volta, all’interno del Festival del Cinema Italiano, in onore della Città del Capo. Madrina d’eccezione dell’evento sarà l’imprenditrice Daniela Lucchesi. Diverse le produzioni cinematografiche nazionali concorrenti, tra cui film, documentari e cortometraggi.

L’intento del Festival è quello di valorizzare il cinema italiano, i suoi registi, i suoi attori, i suoi produttori, le sue case cinematografiche, nonché tutto l’intero comparto ad esso afferente. L’edizione 2023 del Festival del Cinema Italiano darà ampio spazio, come la passata edizione, a tematiche di carattere altamente culturale e sociale ed anche ad altri temi rilevanti, tra i quali si annovera il tema della sostenibilità.

La conduzione della premiazione con le “Stelle d’argento” sarà affidata nuovamente a Veronica Maya e il compito di scegliere chi premiare è stato affidato ad una Giuria composta da Andrea Muzzi, Roberta Ammendola, Giorgio Pasotti, Nicola Quaglianone, Vincent Riotta, Christian Marazziti, Lavini Paola e Mario Falcone.

Lo staff organizzativo del festival del cinema italiano è composto da: Fabrizio Del Noce, presidente onorario ed ex direttore di Rai1; Danilo Tomassi, vice presidente e creatore del brand; Matteo Cichero, produttore toscano di Fair Play; Marcello Foti, ex direttore del centro sperimentale di cinematografia di Roma; l’attrice Giusy Venuti che sarà anche responsabile degli eventi e conduttrice del gran galà in tv del 2023; l’attore Pino Ammendola; Ignazio Senatore, direttore editoriale e critico cinematografico; Paky Arcella, Anna Di Maria; il giornalista Biagio Maimone; Gabriella Chiarappa, responsabile della comunicazione; Noemi Gherro, responsabile rapporti con i media e conduttrice televisiva e tutta la commissione romana che si occuperà della prima selezione delle opere da presentare al festival. La regia dell’evento è affidata a Nello Pepe, storico regista di Rai1, le scenografie a Maurizio Todini, la direzione musicale a Rosario Bella, la direzione tecnica per il 2023 a Giovanni Grasso Karamella ed è riconfermato Davide Bisazza per tutti i service audio e video proiezioni; Antonio Grasso PVK per il service video di supporto alle serate. Coordinatori della comunicazione sul web saranno Matteo Mastroeni e Giorgio Scifo della Hi-Fly Communication. La Sala Stampa, in pieno centro cittadino, sarà allestita e organizzata dalla Redazione della TV Telespazio Messina ’89, che curerà , con i propri operatori, le dirette streaming e televisive delle varie interviste. La Produzione esecutiva di tutto l’evento è affidata alla Società Venarc Comunicazione.

Grazie alla messa in onda della RAI dell’evento di premiazione dei vincitori delle Stelle d’argento, il Festival è sempre stato vetrina di assoluta importanza in quanto celebra e valorizza le produzioni nazionali, come i lungometraggi di registi affermati, le opere prime di giovani esordienti e i cortometraggi di produzione italiana, nonché i documentari dedicati alle tematiche ambientali dell’evento di premiazione dei vincitori delle Stelle d’argento.