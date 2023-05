Ragusa: arriva il festival della bicicletta

A Ragusa arriva il “Bike fest”, il festival della bicicletta. L’obiettivo è quello di promuovere l’importanza dello sport e della sostenibilità. Un appuntamento organizzato da Etna bike tribe e Amibike per il centro commerciale Ibleo che si terrà dal 20 al 28 maggio 2023.

L’inaugurazione dell’evento avverrà ufficialmente domenica 21 maggio con una pedalata ecologica di gruppo con l’obiettivo di diffondere un modello di trasporto green e far conoscere al pubblico i benefici di pedalare immersi nella natura.

“Il bike fest – osserva Massimo Scalia, promoter di Etna bike tribe – nasce allo scopo di diffondere fra i più piccoli l’importanza di utilizzare la bicicletta, contribuendo ad educarli alla mobilità sostenibile e alla pratica sportiva. Ringrazio il direttore del CC Ibleo, Stefano Vella, che ha creduto nell’iniziativa e ci ha permesso di diffondere quest’importante progetto, un messaggio che estendiamo a tutti, al fine di veicolare uno stile di vita più attivo, che guardi con attenzione all’ambiente.

Vogliamo però che la festa della bicicletta – prosegue – sia anche un modo per conoscere le corrette tecniche base per l’utilizzo di bici e mountain bike. È per questo che dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 nei fine settimana e dalle 15.00 alle 19.00 tutti gli altri giorni, i bambini potranno fare una lezione di prova gratuita sulle balance bike, un tipo particolare di bici senza pedali che può essere usata dai 18 mesi ai 7 anni di età, che permetterà loro di acquisire maggiore consapevolezza del mezzo. Questa sarà anche l’occasione per gli adulti, che si approcciano per la prima volta alla bike, di esercitarsi su dossi e cunette. Ogni trenta minuti, infatti, un gruppo diverso di partecipanti potrà allenarsi sulla pista di Pump Track, protagonista di numerose competizioni nazionali e mondiali di bicicletta, come il Giro d’Italia.

Un momento di divertimento, dunque, con importanti risvolti sul piano sociale e ambientale che anora una volta ci ricorda come lo sport sia centrale nella vita di ciascuno di noi. Tutte le iniziative sono a titolo gratuito.