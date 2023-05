Musica: esce “Ciuri i limuni” di Francesca Incudine

Francesca Incudine, cantautrice di Enna, esce con il suo nuovo brano “Ciuri i limuni”. Si conclude così il progetto “Voci fuori dal muro” della cantautrice che ha visto fino ad ora l’uscita di tre singoli e che apre la stada ad un nuovo lavoro in studio, la cui uscita è prevista nel 2024. È il terzo disco dell’artista siciliana che, con il precedente “Tarakè”, ha vinto la targa Tenco 2018 per il miglior album in dialetto.

Ciuri i limuni esce oggi ed è accompagnato da un video che porta la firma di Raffaele Pullara. Nomadi e monadi che nel cammino solitario su una via brulla, ma soleggiata dopo la pioggia, dove tutto può ancora e di nuovo accadere, si ritrovano avvolti dal profumo di un fiore prezioso, come la zagara di Sicilia, a ricordo di un aroma che sa riportare a casa, ma ancora più nel profondo, sa riportare a se stessi.

E, talvolta, per ritrovarsi è necessario il sostegno dell’amore che dà senza chiedere, dell’amore che produce frutto anche su una pianta ormai perduta ma che torna ad essere viva grazie ad altre piante che, attraverso la pratica dell’innesto, la salvano. Centrale nel testo di questo brano proprio questa immagine (in siciliano innestare è ’nzitari) “l’amuri nun passa, ti pigghia, t’abbrazza, ti veni a ‘nzitari ppi fari un ciuri i limuni…”. Il ritmo della canzone è l’incedere dei passi, del pensiero che compie mille cerchi come un sasso nell’acqua “tirasti ‘na petra ‘nta l’acqua funnuta, ristavu a taliari lu jocu a rutari”, del ricordo di ciò che è stato e del desiderio di ciò che sarà.

Il video, diretto da Raffaele Pullara, è stato girato al giardino dell’orto botanico di Palermo. Hanno partecipato alla sua realizzazione: Raffele Pullara, Manfredi Tumminello, Salvo Compagno, Marco Rastelli, Germana Di Cara, Silvia Messina, Viviana Giuliano e la piccola Asia, Lucia Argiroffi, Vania Lopes, Francesca Falconi e il mitico cagnolone Smiago, Judith Gleitze, la piccola Bianca Compagno, il piccolo Paolo Compagno, Placido Tumminello, Pia Cataldi. Produzione Audio/Video: Recraft Studio di Raffaele Pullara. Artwork: Toto Clemenza