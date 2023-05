Palermo: torna la conferenza internazionale sulla musica

Torna per il secondo anno consecutivo a Palermo la conferenza internazionale sulla musica. Dal 18 al 21 maggio in programma incontri, panel, workshop, conferenze e seminari tutti sul tema della musica.

L’idea è nata nel 2020 da un gruppo di operatori della filiera musicale di origini siciliane: Federica Ceppa, Giulo Castronovo, Daroi Caretto ed Enrico Cantaro. L’obiettivo è quello di creare un luogo dove poter raccontare le mille sfaccettature di questo ambiente al pubblico e agli addetti ai lavori che vogliano confrontarsi sui temi più svariati legati al mondo della musica e dello spettacolo.

Questa idea si concretizza nel 2022, anno della prima edizione della manifestazione. Parole d’ordine di questa seconda edizione saranno: accessibilità e sostenibilità. Al giorno d’oggi non si può prescindere da questi due importanti valori.

“Lavoriamo da oltre 20 anni per la musica e per la cultura e crediamo che sia doveroso per qualunque organizzatore lavorare per non lasciare indietro nessuno e per tutelare il nostro pianeta – afferma Federica Ceppa, co fondatrice di Sicily music conference – Per questo motivo affronteremo questi due temi da tutti i punti di vista, perché essere accessibili significa progettare eventi fruibili anche dai diversamente abili ed essere sostenibili significa da un lato dare un valore al lavoro del comparto musica e dall’altro tutelare l’ambiente. Ci interrogheremo e interrogheremo i nostri ospiti per capire se e come affrontare questa nuova sfida”.

Queste due macro aree verranno analizzate attraverso un ampio e articolato percorso che trova le sue linee guida nei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, obiettivi pensati per modificare il sistema del settore cultura e dell’industria ad esso legato al fine di raggiungere questi importanti traguardi.

Tre giorni per approfondire e confrontarsi su temi tra i più significativi e attuali per valutare in modo autentico e fedele il quadro presente del settore, quello dello spettacolo, che ha ancora bisogno di riforme e provvedimenti per continuare a crescere. La consapevolezza dell’urgenza di un cambiamento (reso ancora più necessario dalla pandemia) ha attivato molti tra gli addetti ai lavori che hanno dato vita a delle piccole, grandi rivoluzioni creando eventi più sicuri, inclusivi ed ecofriendly.

In questa seconda edizione, la Sicily Music Conference avrà l’onore di ospitare la cantautrice e produttrice MEG, che proprio in quei giorni sarà in città per la prima delle due date sicule del suo “Vesuvio Tour” (19 maggio – Candelai, Palermo | 20 maggio – Retronoveau, Messina) e DARIO MANGIARACINA (La Rappresentante di Lista). Dario aprirà la SMC, il 18 maggio con un incontro presso il Liceo Basile mentre Meg incontrerà gli studenti del Liceo De Cosmi il giorno successivo. Il 18 maggio Meg e Dario parteciperanno insieme alla PRIMA RESIDENZA ARTISTICA della Sicily Music Conference (un’esperienza molto simile al song writing camp) presso gli INDIGO STUDIOS uno spazio di produzione residenziale nel cuore di Palermo e fondato nel 2015, all’interno dello storico Palazzo Lampedusa. Indigo è inoltre un’impresa culturale che attraverso il suono e i servizi per il mondo della musica e dello spettacolo vuole interpretare lo spirito di un nuovo Mediterraneo, di cui Palermo è uno dei centri di gravità. Tra i clienti Paolo Nutini, Dimartino, Fabrizio Cammarata, Nicolò Carnesi ma anche importanti etichette (Maciste Dischi, Picicca, Garrincha, Sugar, Universal, Warner, Sony) e colossi televisivi quali Amazon, Netflix, Disney, Rai, Sky.

Tra i due big anche una giovane artista palermitana AURORA D’AMICO: classe 1993 esordisce giovanissima e riscuote da subito un notevole successo grazie ai suoi video, diventati presto virali, su Tik Tok. Radici ben fondate nella musica Folk con il suo ultimo singolo “Feelings” raggiunge quasi 100 mila visualizzazioni su YouTube.

La crescita dell’SMC è evidente ed è testimoniata anche dal fatto che in di questa edizione si compie un ulteriore e importante passo verso l’internazionalità.

Dopo il supporto di Kaptin Barret del BoomTown Festival di Londra, quest’anno i momenti di approfondimento con ospiti internazionali saranno più numerosi grazie al prezioso supporto di Mark Dieler – Lituano-Italo-Tedesco – che da oltre vent’anni, di cui più di 10 trascorsi nel continente africano, lavora a livello globale come Managing Director al Sia Lazytime della Tallin Music Week (agenzia che si occupa di Travel & Hospitality per eventi e progetti venendo a contatto con artisti e location sia underground che di alto livello). Alla SMC si potrà parlare con Aleksei Brjantsev aka Darkside, produttore musicale non vedente che presenterà un tool dedicato a chi, come lui, non può accedere ai software tradizionali.

Si affronteranno quindi il tema dell’accessibilità e della sicurezza nelle venue grazie al contributo di Keychange, agenzia che si batte per la gender Equality in ambito musicale con Misia Furtak compositrice, produttrice, cantante, bassista e parte di un collettivo che organizza “Festival Boutique”: festival più intimi, sostenibili che si trovano solitamente in luoghi piccoli ma privilegiati, come in montagna, in mezzo a una foresta o su una piccola isola. Si discuterà ancora di festival e di sostenibilità oltre che con Sarah Parisio di Music Innovation Hub anche con Lena Sme, Chief Executive Officer presso il Music Observation Organization – associazione no profit che si occupa di promuovere progetti legati alla ricerca del benessere attraverso la musica – e Project Manager dello Skanumezs Festival di Riga in Lettonia da più di 20 anni il più importante festival dei paesi Baltici.

Alla fine di questa giornata dedicata agli eventi dal vivo si parlerà ovviamente di booking: l’ospite è Chris Macmeikan, Member of the British Empire e Direttore Artistico di uno dei palchi più prestigiosi del Glastonbury Festival. Ma non è solo nelle aule che la SMC potrà dare un grande contributo internazionale, il dj set del sabato al mercato della Vucciria sarà di Chris Tofu che porterà nel centro di Palermo le sonorità delle verdi praterie anglosassoni.

“La Sicily Music Conference non esiste solo nei 3 giorni di evento, la SMC è un progetto che vuole essere in Sicilia tutto l’anno, per formare i nuovi professionisti della musica, per supportare gli artisti e i giovani imprenditori musicali, per raccontare agli appassionati di musica una storia lunga millenni e per coadiuvare i lavori delle Istituzioni a supporto della musica. Per questo motivo durante l’anno molte sono le iniziative che proponiamo al territorio e come sempre un occhio di riguardo va al mondo della formazione perché crediamo che dare ai giovani l’opportunità di imparare un mestiere sia il migliore obiettivo del nostro progetto” affermano gli ideatori della Sicily Music Conference.

IL PROGRAMMA

APPUNTAMENTI

NIGHT & DAY

GIOVEDI 18 MAGGIO

Ore 10.00 Cre.Zi Plus

Workshop

NON SONO SOLO CANZONETTE – I mestieri nel mondo della musica

con:

Federica Ceppa, Co-founder SMC

Paolo Mei, booking agent, founder Rocketta e Sonica

I mestieri della musica sono numerosi e variegati. In questo incontro vogliamo raccontare ai ragazzi quali siano le possibilità di impiego e di coinvolgimento.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 11.00 Liceo Scientifico “E. BASILE”

Area Educational: incontro con gli studenti

LA MUSICA VA A SCUOLA con DARIO MANGIARACINA (La Rappresentante di Lista)

in collaborazione con Rock10eLode

La SMC parte proprio dalle scuole: Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, nato e cresciuto a Palermo dà il via a questa serie di incontri e racconta il suo percorso professionale e artistico, dalla sua città ai grandi palchi italiani.

⏵Ingresso riservato agli studenti

Ore 12.00 Cre.Zi Plus

Panel

L’ACCESSIBILITA’ PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA GENDER EQUALITY

con:

Josie Cipolletta, CO-founder Equaly

Misia Furtak Kontakt, Musician, Music Professional, Keychange, M.D.E. (she/her)

Anastasia Ruta, CO-founder Mast, Fluidae Collective

L’accessibilità passa attraverso la sicurezza e la sicurezza deve essere per tutti. Valutiamo insieme a Keychange e a Equaly i progressi fatti fino ad oggi per rendere sicuri per tutte e tutti i luoghi di intrattenimento.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 14.00 Cre.Zi Plus

Masterclass

CAMPIONAMENTO E SVILUPPO DI UN BRANO

A cura di PANORMUSIC – Accademia di Sound Design

con:

Roberto Costa aka Pisk: produttore e musicista Swingrowers

Big Joe: Producer, Beatmaker

Gabriele Plescia: Sound Engineer, ProTools Expert

Primo di tre appuntamenti tenuti dall’Accademia PanorMusic dedicato alle tecniche di produzione di un brano. Dal campionamento alla ricerca di un Sound originale e moderno, analizzando il lavoro creativo di Producer e Tecnici del suono in Studio.

Ospite d’eccezione Big Joe

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 16.00 Cre.Zi Plus

Panel

TEATRI, ARENE, PIAZZE ACCESSIBILI

con:

Maurizio Carta, Assessore alla Cultura Comune di Palermo

Denis Longhi, Direttore creativo Jazz:Re:Found

Fausto Savatteri, Direttore artistico FestiValle (in collegamento)

Claudia Sergio, Dirigente Responsabile Progetti e Strategie culturali Regionali Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Laura Trovato, Entertainment Engineer

Modera: Damir Ivic, Giornalista (Rolling Stone, Soundwall, TRX Radio)

L’accessibilità è un obbligo di legge per gli eventi live ma è soprattutto un dovere morale che nel 2023 non può essere ignorato. Permettere a tutti di partecipare ad un evento di intrattenimento in sicurezza fa parte di quel percorso verso la salute sociale che ogni Governo deve perseguire.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 17.00 Cre.Zi Plus

Panel

IL DIGITALE HA RESO LA MUSICA PIÙ ACCESSIBILE?

con:

Chiara Bonarrigo, Talent & Label Relations Manager VEVO Italy (in collegamento)

Aurora D’Amico, Cantautrice e TikToker

Giulia Lizzoli, Music Partnerships Manager TikTok (in collegamento)

Diletta Parlangeli, Giornalista e conduttrice (RAIRadio2/Raiplay)

Modera: Silvia Danielli, Giornalista e Condirettrice Billboard Italia

L’accessibilità dei contenuti è un nuovo capitolo dell’intrattenimento, della promozione, e dell’organizzazione di eventi, affrontiamo il tema per capire se ci siano ancora margini per rendere il mondo della musica più inclusivo nelle fasi di produzione discografica, di promozione e di offerta al pubblico.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 18.00 Cre.Zi Plus

Panel

IL SENSO NELLA MUSICA…

con:

Aleksei Brjantsev aka Darkside, produttore musicale (in collegamento dalla Lituania),

Mark Dieler, Managing Director Sia Lazytime Tallin Music Week

Modera: Damir Ivic, Giornalista (Rolling Stone, Soundwall, TRX Radio)

I sensi rendono tutto più forte e ci obbligano a sviluppare nuove modalità di fruizione e produzione: un case history illuminante: FENESTRA.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 19.00 Cre.Zi Plus

Panel

MUSICA E TERZA ETÀ: L’ESPERIENZA DEL PROGETTO ERASMUS, “PARLIAMONE CON UNA CANZONE”

Un evento di Rock10eLode

con:

Robson De Almeida, Rapper

Enrique Picòn Roca, Coordinator manager Inerciadigital (in collegamento dalla Spagna)

Federica Spedito, Psicologa

Modera: Gianni Zichichi (Presidente “Rock10elode”)

Testimonianze dei partecipanti al progetto “Parliamone con una canzone”

Anche per chi non è più giovanissimo, la Musica e la sua scrittura diventano uno strumento per raccontarsi, condividere emozioni e socializzare.

⏵Ingresso gratuito

Ore 19.30 Averna Spazio Open

Talk e performance

EMERSUONI con KID GAMMA

Un evento di Averna Italia

Un’interessante rassegna di giovani artisti siciliani, grazie alla quale scoprire il panorama musicale esordiente locale. Parole e Musica si alterneranno per raccontare i suoni e l’arte di otto giovani musicisti in un live set coinvolgente.

⏵Ingresso gratuito

Ore 21.00 Averna Spazio Open

Showcase

MIND MUSIC LABEL

con:

Vinnie

Pasquale Provenzano

MaioGabri e Special Guest

a seguire selezione musicale a cura di:

CSS CREW

BANGOVER CREW

⏵Ingresso gratuito

VENERDI’ 19 MAGGIO

Ore 10.00 Cre.Zi Plus

Workshop

TUTTI I SEGRETI DELLA MUSICA IN CLOUD

Un evento PL4TFORM

con:

Vincenzo Callea, Dj e Producer, founder PL4TFORM

Nicola Fasano, International Dj e Producer, 4 ASCAP World Music Award

Luca Lento, Dj e Producer, founder PL4TFORM

Produzione, promozione e monetizzazione nell’era digitale.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 11.00 Liceo De Cosmi

Area Educational: incontro con gli studenti

LA MUSICA VA A SCUOLA con MEG

In collaborazione con Rock10eLode

Secondo appuntamento con gli studenti: Meg, cantautrice musicista originaria di Napoli racconterà ai ragazzi il suo percorso partito dalla 99 Posse e approdato alla carriera solista.

⏵Ingresso riservato agli studenti

Ore 12.00 Cre.Zi Plus

Masterclass

IL FUTURO E’ DIGITALE, IL PRESENTE ANCHE

Un evento TUNECORE / BELIEVE

con:

Oriana Guarino, Believe

Fabrizio Tudisco, Tunecore

Modera: Damir Ivic Giornalista (Rolling Stone, Soundwall, TRX Radio)

Musica e distribuzione digitale: come Believe e TuneCore hanno ridisegnato il mercato, ognuno a suo modo, e quali sono le strategie migliori per vivere ed operare nell’era della musica “liquida”

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 14.30 Cre.Zi Plus

Masterclass

LA SOSTENIBILITA’ NEI GRANDI EVENTI

con:

Sarah Parisio, Project Manager Music Innovation Hub

Quando si parla di innovazione e sostenibilità è importante saper distinguere il confine fra il reale impegno preso e l’approccio meno concreto più rivolto al marketing. Music Innovation Hub, impresa sociale che da anni realizza progetti innovativi ad impatto, specifica quali sono questi confini, quali le opportunità e quale sia la strada migliore per lo sviluppo organico dell’ecosistema musicale.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 16.00 Cre.Zi Plus

Panel

SUSTAINABILITY MANAGER NEI FESTIVAL

con:

Francesco Gugliotta, Co-Founder Mast

Silvia Magoni, Music Manager Musicale

Lucrezia Muscianisi, Direttrice Artistica MishMash Festival

Anastasia Ruta, Co-Founder Mast / Fluidae Collective

Lena SME, Chief Executive Officer presso Music Observation Organization / Project Manager dello Skanumezs Festival

Chris Tofu, Music Director, Continental Drifts, Glastonbury Festival

Modera: Diletta Parlangeli, Giornalista e conduttrice (RAIRadio2/Raiplay)

La sostenibilità è uno degli obiettivi degli SDG e come tale sta diventando una questione prioritaria nell’organizzazione dei grandi e piccoli eventi. Ne parliamo con chi organizza i festival e con chi deve renderli sostenibili sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 16.00 PanorMusic

Masterclass

PRODUZIONE E REGISTRAZIONE: IN STUDIO CON I MUSICISTI

Un evento PANORMUSIC – Accademia di Sound Design

con:

Giovanni Buttitta, Chitarra – Kid Gamma / Pirillo

Roberto Costa aka Pisk, Swingrowers

Carmelo Drago, Basso – LRDL

Gabriele Plescia, Sound Engineer, ProTools Expert

Secondo incontro tenuto dall’Accademia PanorMusic, dedicato alle tecniche di produzione e registrazione di un brano attraverso la simulazione di una sessione in studio. Si costruirà un brano dal vivo, analizzando gestione e setup, attraverso l’interazione tra artisti, producer e tecnici.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 17.00 Cre.Zi Plus

Panel

“DOVE SI SUONA QUESTA SERA?”: UN FOCUS SUI LIVE CLUB.

Un evento a cura della Regione Emilia Romagna

con:

Chris Angiolini, direttore artistico e fondatore di Bronson Produzioni

Giampiero Cannella, Assessore alla Cultura del Comune di Palermo

Gianni Cottafavi, responsabile Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, giovani della Regione Emilia-Romagna

Federico Rasetti, direttore KeepOn Live

Doride Stefanini, direttrice artistica dello Spazio87 e del Bam di Ragusa

Cesare Veronico, Coordinatore Artistico Puglia Sounds e Medimex (in collegamento)

Modera: Federica Ceppa, Co – Founder Sicily Music Conference

Un confronto sullo stato di salute dei luoghi in cui la musica dal vivo si suona e si produce. La conversazione intende fotografare l’attualità degli spazi, esplorare la dimensione urbana ed extraurbana di questi fenomeni, individuare modelli, prospettare la scena.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 18.00 Cre.Zi Plus

Panel

LA DISCOGRAFIA È SOSTENIBILE?

Luca Carpino, Senior Label Manager, INgrooves

Leo Curiale, CEO & Founder, Carioca Records

Valerio Frosini, Director, Mind Music Label

Salvo Gulino, Label Director, Pulp Entertainment

Nick Hollywood, Director, Freshly Squeezed Music

Luca Stante, Presidente, Audacia Innovations

Fabrizio Tudisco, Head TuneCore Italy

Quando parliamo di sostenibilità ci viene subito in mente un parco vicino ad un laghetto, ma la sostenibilità è anche di tipo sociale ed economico e se il lavoro che viene fatto non ci permette di stenderci su quel prato forse non è sostenibile… Le piccole etichette si confrontano sul tema.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 19.00 Cre.Zi Plus

PANEL E PANELLE: “ROCKERS, DIARIO SULLE STRADE DEL ROCK N ROLL”

presentazione del libro di Fausto Donato – Ed. Officina di Hank

A&R Manager e Direttore Artistico, Fausto ha lavorato per più di 30 anni nelle più prestigiose case discografiche italiane. Nel suo libro ricorda le storie vissute da quattro ragazzi in giro per gli States e per l’Italia degli anni ’80 dando forma a un’autobiografia che descrive un decennio in cui la musica è stata la protagonista indiscussa. Prefazione di Caparezza.

Modera: Damir Ivic Giornalista (Rolling Stone, Soundwall, TRX Radio)

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 21.00 Averna Spazio Open

Live Showcase

Emilia – Romagna Music Commission presenta:

SAVANA FUNK

SO BEAST

TRUST THE MASK

La giornata del 19 maggio si chiuderà con un super live showcase di tre band affermate nel panorama nazionale e supportate da E-R Music Commission (attività prevista dalla legge musica della Regione Emilia-Romagna che promuove e sostiene l’industria musicale e lo sviluppo dei suoi artisti e delle formazioni emergenti nel campo della musica contemporanea originale dal vivo)

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

SABATO 20 MAGGIO

Ore 11.00 Cre.Zi Plus

Workshop

NON SONO SOLO CANZONETTE – I mestieri nel mondo della musica

con:

Dario Caretto, Comm Manager GoMad Concerti

Federica Ceppa, Co – Founder Sicily Music Conference

Denis Longhi, Direttore creativo Jazz:Re:Found Garden

I mestieri della musica sono numerosi e variegati. In questo incontro vogliamo raccontare ai ragazzi quali siano le possibilità di impiego e di coinvolgimento.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 12.00 Mercato Vucciria Ai Bagnoli

Showcase

DJ SET Chris Tofu / CSS crew

⏵Ingresso gratuito

Ore 12.00 Cre.Zi Plus

Workshop

COME (E PERCHE’) SI SCRIVE UNA CANZONE

con:

Aurora d’Amico, cantante e TikToker

Carmelo Piraino, autore e cantautore

Francesco Roccati in arte LIEDE, cantautore

La spinta a raccontare in versi le proprie emozioni è una cosa molto comune, ma come si fa a non cadere nel “Caro diario” e a rendere questa emozione universale?

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 15.00 PanorMusic

Masterclass

MIX E MASTERING: TRA TECNICHE E FALSI MITI

Un evento PANORMUSIC – Accademia di Sound Design

con:

Roberto Costa aka Pisk, Swingrowers

Gabriele Plescia, Sound Engineer, ProTools Expert

Terzo ed ultimo incontro con focus sulle tecniche e i processi di manipolazione dei suoni che caratterizzano le fasi finali di Mix e Mastering, spesso definite “alchemiche” e ricche di misteri.

Attraverso esempi concreti e applicazioni pratiche, scopriremo come preparare un prodotto musicale adatto alla pubblicazione e al confronto con il mercato internazionale.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 16.00 Museo Salinas

Talk

SANREMO raccontato da Pippo Balistreri, Direttore Palco Festival di Sanremo

Il palco non è solo quello che si vede dalla platea: il palco, come gli iceberg, è molto più grande di quanto appare e dietro le quinte ci sono personaggi che muovono i fili e soprattutto vedono e vivono cose uniche.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 17.00 Museo Salinas

Panel

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA MUSICA

Un evento Teatro Pubblico Pugliese – Puglia Sounds

con:

Nur Al Habash, Direttrice Esecutiva – Italia Music Lab Foundation / Direttrice Artistica Milan Music Week

Elvira Amata, Assessore al Turismo Sport e Spettacolo Regione Sicilia (in collegamento)

Giampiero Cannella, Assessore alla Cultura del Comune di Palermo

Gianni Cottafavi, responsabile Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, giovani della Regione Emilia-Romagna

Marcello Giacone, Referente Assessorato al Turismo e Spettacolo Regione Sicilia

Marco Giannotta, Vice Presidente Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio per le Arti e la Cultura della Regione Puglia

Roy Paci, Musicista e Produttore Etnagigante

Francesco Paolo Scarpinato, Assessore Beni Culturali Regione Sicilia

Modera: Tiziana Martorana, Giornalista Rai

Uno sguardo attento verso l’estero è sicuramente una possibilità di crescita e confronto. Gli operatori del settore devono essere incoraggiati e sostenuti partecipare ad eventi oltrefrontiera quali Festival, Fiere ecc. Puglia Sounds racconta la sua policy per il prossimo quinquennio rispetto ad accordi di cooperazione internazionale che hanno già strutturato e che struttureranno con paesi UE ed extra UE.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 18.00 Museo Salinas

Panel

I BENI CONFISCATI ALLE MAFIE: UNA NUOVA CASA PER LA CULTURA?

con:

Gennaro De Rosa, Musica Contro Le Mafie

Eliana Messineo, Libera

Christian “Picciotto” Paterniti, Lo Sato Dell’arte

Modera: Turi Benintende, Fondazione Falcone

La cultura come strumento di lotta, come strumento di lavoro e di emersione. La cultura come strumento di emancipazione. La musica libera le donne e gli uomini e da sempre ci regala un’istantanea della società con i suoi mille volti. Un incontro per descrivere come utilizzare al meglio i beni confiscati alle mafie e dare vita a nuovi progetti culturali.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 19.00 Museo Salinas

Panel

ISOLE, TERRE DI FESTIVAL

Nunzio Borino, The Island Festival

Vincenzo Grasso, Founder Unlocked

Nuccio La Ferlita, Founder Puntoeacapo Concerti

Vincenzo Mulè, Direttore Artistico Alcart Festival

Lucrezia Muscianisi, Direttrice Artistica MishMash Festival

Lena Sme, Chief Executive Officer presso il Music Observation Organization / Project Manager dello Skanumezs Festival

Chris Tofu, Music Director, Continental Drifts, Glastonbury Festival

Ludovico Vassallo, Founder Meeraqui

Modera: Enrico Cantaro, GoMad concerti

Tutte le isole hanno una storia speciale: le isole sono rifugi e ancore di salvataggio, le isole sono solitarie e circondate da suoni marini ed è per questo che qui i festival hanno più fascino… perché sono luce in mezzo al mare.

⏵Ingresso gratuito con prenotazione tramite l’App di SMC (https://apple.co/3O0OAeZ)

Ore 19.30 Museo Salinas

Showcase

MUSICA CONTRO LE MAFIE – Showcase con DINASTIA, LUK e GERO RIGGIO

PULP ENTERTAINMENT – Showcase con EYEN, COLLETTIVO, NIKO SWOOSH

⏵Ingresso gratuito

Ore 20.30 Averna Spazio Open

Showcase

AVERNA OPEN TALK

con:

Alessio Bondì, cantautore

Donato Di Trapani, producer & musicista

Fabio Rizzo, founder 800A records

Ore 21.00 Averna Spazio Open

Showcase

A Night with MEERAQUI

⏵Ingresso gratuito