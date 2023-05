Palermo: arriva l’hop hop market edizione primaverile

Sarà inaugurato giovedì 18 maggio l’hop hop market “mid spring edition” organizzato a Palermo dall’associazione Artigianando. Nuovo appuntamento in via generale Magliocco con la fiera che sarà inaugurata alle 10.00 di giovedì 18, restando fruibile fino alle 20.00 di domenica 28 maggio dalle 10.00 alle 20.00 e sabato dalle 10.00 alle 24.00.

Venti gli spazi espositivi che daranno la possibilità di osservare e acquistare diversi oggetti ideati, realizzati a mano e infine proposti da artigiani siciliani. Si andrà da oggetti realizzati in oro vegetali, a quelli particolari in pietra lavica o in pasta polimerica, dal cucito creativo alle ceramiche dipinte, dalle borse e dagli accessori in pelle e in cuoio a particolari gioielli, sia per uomo che per donna, ricavati dai meccanismi di orologi.

“Siamo molto orgogliosi e contenti – dichiara Luca Tumminia, presidente dell’associazione e organizzatore della fiera – di continuare a riproporre una delle manifestazioni che i cittadini amano di più e che noi amiamo di più. Essere nuovamente presenti in una delle principali strade cittadine, al centro di Palermo, ci dà la spinta giusta per continuare a migliorarci. La Mid Spring Edition – continua – nasce infatti con l’intento di dare continuità a questa idea di fiera “saltellante”, che è presente quindi in diversi periodi in diversi punti della città. Maggio è un mese di passaggio prima dell’estate, un periodo in cui la città si riempie di turisti. In questa edizione inoltre abbiamo riunito diversi artigiani provenienti da Palermo e da Catania ed è ovviamente un’occasione per passare del bel tempo ad acquistare – lo ribadisco sempre – oggetti veramente unici”.