Valledolmo (Pa): giornate dell’agricoltura al via

Ai nastri di partenza la XXIII edizione “Giornate dell’Agricoltura – Ritorno alle origini” di Valledolmo (Pa) che quest’anno si svolgerà a partire da venerdì 28 aprile fino a lunedì 1 maggio. Nata nel 1999 con l’intento di rilanciare e valorizzare le attività agricole di tutto il comprensorio, le attività artigianali e i prodotti tipici locali, quello delle “Giornate dell’Agricoltura” è uno tra gli eventi più attesi dell’anno che sin dalla sua fondazione richiama tantissimi visitatori provenienti da tutta la Sicilia che affollano le strade del paese siciliano per visitare l’ area fieristica e per celebrare e apprezzare le diverse eccellenze che il territorio offre.

Oggi, quella delle Giornate dell’agricoltura è una manifestazione di livello Regionale e il successo sin qui ottenuto, grazie soprattutto alla partecipazione di qualificate ditte, costituisce per l’Amministrazione Comunale di Valledolmo un forte incoraggiamento ed impegno a migliorare sempre più tale avvenimento.

“La XXIII edizione delle Giornate dell’Agricoltura, – spiega Giuseppe Randazzo, Assessore all’Agricoltura del Comune di Valledolmo – come dal testo della locandina, ha come tema il ritorno alle origini, cioè il ritorno alla vita rurale e all’imprenditoria agricola da parte dei giovani e non solo. Quest’anno – continua – verranno fatti convegni a tema e sul comparto zootecnico. In fiera verranno circa trecento espositori di cui circa ottanta del settore agroalimentare. Valledolmo può essere considerato un piccolo distretto produttivo, abbiamo chiuso diverse filiere quali quelle del grano, del vino, del pomodoro siccagno tramite due aziende di trasformazione della passata di pomodoro, dell’olio attraverso un piccolo frantoio e poi diverse piccole aziende che confezionano ed etichettano vari legumi. È compito di questa Amministrazione – conclude – compartecipare con queste aziende, valorizzare i nostri prodotti tramite la ricerca della qualità e della certificazione da quella BIO all’IGP a quella DOP del pomodoro siccagno”.

Fittissimo il programma quest’anno che durante l’arco di ogni singola giornata delle quattro proposte darà la possibilità a tutti i partecipanti di assistere a mostre fotografiche, gare sportive, esibizioni e spettacoli musicali, di partecipare a degustazioni di prodotti tipici locali, a convegni, corsi, visite guidate ma anche di conoscere le nuove tecnologie in ambito agricolo e acquistare prodotti artigianali del luogo grazie ai numerosi espositori presenti all’interno dell’Area fiera, perno centrale dell’intera manifestazione. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina social www.facebook.com/comunedivalledolmoblog o quello del sito del Comune di Valledolmo.

PROGRAMMA:

Venerdì 28 aprile

Ore 9:00 – Piazza Madrice “Inclusione sociale attraverso lo sport, Open Day Valledolmo sport paraolimpico 2023 a cura del CIP Sicilia;

Ore 17:00 – Inaugurazione dell’Area Fiera (Ingresso da via Bellanca) e l’apertura ufficiale della XXIII edizione con la presenza delle autorità civili, militari e religiose;

O re 19:00 – Oratorio di San Giuseppe: inaugurazione della mostra fotografica “Donne della terra, custodi del paesaggio” a cura di Confagricoltura Donne Sicilia;

Ore 22:00 – Area ristoro: esibizione de La Momo e la Farrù ft Carla Restivo;

Sabato 29 aprile

Ore 9:00 – Casa Rosa: corso “Assaggiatori di pasta” organizzato e curato da Confcommercio. La partecipazione al corso è limitato a sole 30 persone.

Ore 10:00 – Oratorio San Giuseppe: convegno “Metodi all’avanguardia per il controllo delle mosche e per il mantenimento degli standard di biosicurezza”;

Ore 10:30 – Palazzo Stagnone: mostra di Strategie e progetti di Architettura con il patrocinio del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

Ore 11:00 – Palazzo Stagnone: raduno per visite guidata alle aziende agroalimentari valledolmesi; Ore 11:30 – Palazzo Stagnone: visita guidata della fiera a cura degli studenti del comprensorio;

Ore 11:30 e 12:30 – Area Espositiva Agroalimentare: esposizione degustazione a cura del Progetto erbe aromatiche Madonie e degustazione a cura degli studenti dell’Istituto Professionale “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera IPSEOA Alia;

Ore 13:30 – Area Campo di Calcetto: degustazione prodotti tipici locali;

Ore 16:00 – Oratorio San Giuseppe: L’Agricoltura siciliana quale soluzione ai problemi di spopolamento delle centri minori. Confronto con esperti del settore;

Ore 16:00 – Palazzo Stagnone: raduno per visita guidata delle chiese e dei palazzi storici a cura degli alunni del Liceo Classico di Valledolmo;

Ore 16:30 – Campo di calcetto “Giovanni Miceli”: il Calcio in Rosa – ASD Valledolmo Women – Atletico Castronovo;

Ore 17:00 – Casa Rosa: Convegno sulla Meccanizzazione Agricola a cura di UNACMA – Unione Nazionale Commercializzazione Macchine Agricole: progetto affiliazione ORMA-UMA WEB;

Ore 22:00 – Area Ristoro: spettacolo musicale e intrattenimento con NAAM QUARTET;

Domenica 30 aprile

Ore 10:00 – Casa Rosa: presentazione del progetto “UMA-WEB: le più recenti innovazioni nella meccanizzazione agricola avanzata”;

Ore 10:30 – Campo sportivo: “DoniAMO – Torneo triangolare di calcio per promuovere la cultura della donazione;

Ore 11:00 – Raduno a Palazzo Stagnone per visita guidata presso le aziende agroalimentari valledolmesi;

Ore 13:00 – Area Campo di calcetto: degustazione prodotti tipici locali

Ore 15:30 – Campo di calcetto “Giovanni Miceli”: II edizione FIERA CUP, mini torneo scuole calcio del circondario;

Ore 17:00 – Area fieristica: Gruppo folkloristico “Gazzara” Caltavuturo, Balli tradizionali siciliani e Ballo della Cordella;

Ore 22:00 – Area Ristoro – Spettacolo musicale a cura Quintet sound;

Lunedì 1 maggio

Ore 9:00 – Palazzo Stagnone: III edizione VerbumTrakking – passeggiata da Valledolmo a Verbumcauda (9,5 km) a cura dell’omonima Coop. Sociale

Ore 10:00 – Oratorio San Giuseppe: Incontro su tecniche di degustazione dei vini autoctoni siciliani a cura del dott. Francesco Loi;

Ore 10:30 – Campo di calcetto “Giovanni Miceli”: animazione per bambini a cura dell’Associazione “Il mondo a colori”

Ore 11:30 – Palazzo Stagnone: raduno per visita guidata delle chiese e dei palazzi storici a cura degli alunni del Liceo Classico di Valledolmo;

Ore 12:30 – Feudo Verbumcaudo: “Il seme delle radici”: i bambini imparano a piantare il pomodoro siccagno;

Ore 13:00 – Area Campo di calcetto: degustazioni prodotti tipici locali

Ore 17:00 – Area fiera: consegna agli espositori di gadget a ricordo della XXIII edizione delle Giornate dell’agricoltura;