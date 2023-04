Lentini (Sr): il Lions premiato per i tanti alberi piantumati

Il Lions club di Lentini, centro del siracusano, è stato premiato per aver piantumato 130 alberi sul territorio di Lentini, Carlentini e Francofonte. Il riconoscimento è stato consegnato domenica a Siracusa nella manifestazione promossa dal gruppo “Bike tour for trees” che si è conclusa davanti alla chiesa di San Giovanni alle catacombe.

Il premio è stato consegnato dalla presidentessa della VII circoscrizione Lions, Maria Catalano, al presidente del Lions club di Lentini, Angelo Lopresti. La campagna di piantumazione di alberelli in tutta la Sicilia è nata dalla collaborazione tra il distretto Lions 108 YB Sicilia e l’associazione ciclistica dilettantistica ASD pianeta Etna amici in bici ed è servita a dare una mano all’ambiente.

L’iniziativa itinerante di premiare il Lions club che in seno ad ogni circoscrizione si è attivato piantando più alberi, è stata fortemente voluta dal governatore Maurizio Gibilaro con l’obiettivo di promuovere un service in favore dell’ambiente.

Il gruppo “Bike tour Lions for Trees”, composto da 5 ciclisti in pedalata, con uno a turno alla guida di un automezzo di scorta, è partito lo scorso 15 aprile da Aci Castello per il fare il giro delle coste siciliane, toccando tutte e nove le province. Il primo è stato a Santa Teresa di Riva per arrivare fino a Siracusa, penultima tappa del cronoprogramma che farà capolinea il prossimo 26 aprile a Catania. nella tappa di Siracusa, ad accogliere l’arrivo dei cinque atleti capitanati da Maria Cantarella, componente del comitato Lions piantumazione alberi, c’erano l’immediato past governatore, Francesco Cirillo; la presidentessa della VII circoscrizione, Maria Catalano; la presidentessa della zona 19, Katia Chiaramonte; presidenti; officers e soci dei vari clubs.

Per l’occasione, don Giuliano Gallone, parroco della chiesa di San Giovanni alle catacombe, prima sede del vescovo Marciano, ha accolto la carovana facendolo visitare all’interno dove è avvenuta la consegna dell’albero della famiglia al presidente del Lions club di Lentini, Angelo Lopresti. Ai ciclisti è stato donato dal presidente, a nome del club di lentinese, il Guidoncino e un quadretto con l’effige di Sant’Alfio, patrono del centro del siracusano.

“Ringrazio il presidente e i soci del club di Lentini per il traguardo raggiunto e tutti quelli della nostra circoscrizione che stanno facendo uno straordinario lavoro sui nostri comuni – hanno detto il past governatore, Francesco Cirillo con la presidentessa della VII circoscrizione, Maria Catalano – le piantine sono state donate gratuitamente dai vivai regionali. Il service che ha portato alla piantumazione di alberi su tutta l’isola è stato possibile grazie al protocollo d’intesa stipulato dal governatore del distretto Lions 108 Yb Sicilia, Maurizio Gibilaro, e il dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, Mario Candore, col fine di promuovere progetti finalizzati alla tutela dell’ambiente. Un grazie al coordinatore dell’area ambiente, Giuseppe Martorana, al delegato Gaetano Guida e a tutti i componenti”.

Dopo la tappa di Siracusa, la carovana dei cinque pedalatori si rimetterà in viaggio verso Catania per la premiazione finale.