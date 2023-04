C’era anche il sociologo di Siracusa, Antonio Casciaro, al congresso di Fondimpresa che si è tenuto oggi a Roma. L’appuntamento era sul tema: “il lavoro al centro. Innovare la formazione continua, innovare il paese nell’anno europeo delle competenze”.

Casciaro ha potuto rendersi conto di come l’anno europeo delle competenze porterà nuovo slancio all’apprendimento permanente, dando alle aziende e ai singoli la capacità di contribuire alla transizione verde e digitale attraverso il sostegno all’innovazione e alla competitività. In altri termini, ci saranno tanti Euro che arriveranno in Italia e, soprattutto, in Sicilia.

“La nostra città, Siracusa – si chiede Casciaro – è pronta per affrontare la sfida della formazione continua sia in azienda che negli enti locali? Su quali uffici il comune di Siracusa sta investendo per poter intercettare tale sfida?. Tre transizioni – prosegue il sociologo – peseranno sempre più sullo sviluppo europeo e locale: quella digitale, quella ecologica e quella sociale e dobbiamo essere pronti alle nuove sfide, dotandoci di competenze che siano all’altezza e che possano far concorrere la nostra città con le altre del Mediterraneo. Siracusa è sempre più porta d’Oriente, in termini di flussi turistici, merci e, auspichiamo, anche di conoscenze. Senza queste ultime intese come conoscenze in azione non potremo reggere nessuna competitività né economica, né sociale”.