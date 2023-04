Catania: laboratorio di scrittura e teatro “Unni stai di casa”

Si intitola “Unni stai di casa”, il laboratorio di scrittura e teatro ospitato dal monastero dei Benedettini di Catania dal 18 aprile al 4 maggio prossimi. L’appuntamento è a cura di Officine culturali ed è condotto dall’attore e regista Angelo D’Agosta.

Dopo aver portato in scena le narrazioni familiari, le memorie e i luoghi degli abitanti dell’antico corso, stavolta il laboratorio si focalizzerà sull’affascinante storia del monastero, un tempo popolato da monaci benedettini, oggi sede del dipartimento di scienze umanistiche – Unict e perfetto esempio di integrazione architettonica tra le epoche.

Durante gli incontri i partecipanti, guidati da D’Agosta, percorreranno i labirintici corridoi del complesso monastico, attraverseranno i rigogliosi giardini e si addentreranno tra le maestose architetture per costruire un percorso teatralizzato che avrà come protagonista un edificio che conserva tracce e memorie di una lunga e suggestiva storia che affonda le proprie radici nella città di Catania.

Il lavoro di ricerca e scrittura diventerà uno stimolante punto di partenza per la creazione, collettiva e individuale, di racconti teatralizzati che, grazie al linguaggio multimediale del teatro e accompagnati dalle musiche di Andrea Balsamo, verranno messi in scena e presentati al pubblico durante una performance itinerante al monastero. Per i partecipanti sarà un percorso di ricerca e studio del corpo e della voce nello spazio in cui i racconti andranno a comporre, accompagnati da composizioni musicali, nuove e preziose narrazioni della città.

Unni stai di casa” si terrà il 18, 19 e 21, il 26, 27 e 28 aprile e il 2, 3 e 4 maggio dalle 15:00 alle 18:00. La performance live, risultato del ciclo di laboratori, andrà in scena il 7 maggio 2023. Per partecipare al laboratorio teatrale è necessaria la prenotazione chiamando lo 095 7102767 o il 334 9242464 oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al 334 9242464.Il costo di iscrizione all’intero ciclo è di 50€.