Trapani: Giuseppe Messina è il responsabile sviluppo dell’istituto Milton

È Giuseppe Messina il nuovo responsabile sviluppo dell’istituto Milton Friedman per Trapani e provincia. Ha ricevuto la nomina di responsabile, ufficializzata da Ninni Petrella, advisor e responsabile della regione Sicilia, dopo un consulto preliminare con il direttore esecutivo dell’istituto Milton Friedman Alessandro Bertoldi.

L’incarico è stato affidato a Giuseppe Messina in considerazione dell’impegno professionale e politico, per i valori morali e umani da tempo dimostrati. “Ringrazio Giuseppe Messina per aver accettato un incarico così importante e delicato – dichiara – Non è stata una scelta casuale. La professionalità, le qualità culturali e umane, gli ideali dimostrati nel tempo e la cultura politica rappresentano fattori determinanti. Con le competenze del dottor Messina, l’istituzione si arricchisce di una personalità di spessore, che di certo contribuirà alla crescita e alla coesione della nostra realtà in Sicilia – afferma Ninni Petrella.

“Sono onorato della nomina e ringrazio l’avvocato Petrella e il dottor Bertoldi per la fiducia. Condivido pienamente i valori dell’istituto Friedman – dichiara Giuseppe Messina – i valori liberali e liberisti che hanno ispirato il pensiero del professore Friedman, oggi più che nel passato, sono necessari ad una terra, la Sicilia, che ha necessità di risalire la china, dopo anni di declino, costruendo un nuovo sistema economico produttivo ed un nuovo modello sociale in linea con le nuove regole imposte dalla transizione ecologica. Rigenerare il mercato puntando sulla salvaguardia delle libertà individuali e la sburocratizzazione delle procedure amministrative, necessarie agli investimenti produttivi, sono alcuni dei temi sui quali il mio impegno sarà costante.

La scommessa della Sicilia passa dalla centralità dell’isola nel quadrante Mediterraneo – prosegue – naturale hub energetico e digitale. In tal senso, i principi e i valori perseguiti dall’istituto sono una garanzia per sostenere la crescita umana e sociale dei siciliani, puntando sulla formazione specialistica e qualificante, guardando soprattutto alle giovani generazioni, ai nuovi mestieri e alle nuove professioni”.