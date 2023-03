Mazzarrà Sant’Andrea (Me): si è insediato il consiglio dell’unione dei comuni

Si è insediato nel messinese, il consiglio dell’unione dei comuni della rocca e dei vivai che vede insieme i comuni di Mazzarrà Sant’Andrea e Novara di Sicilia.

Si è optato per questa forma di cooperazione per quanto riguarda quelle questioni di rilevanza comprensoriale e le evidenti economie di gestione determinate dalla conduzione comune. Un’ottima iniziativa per trovare quei punti di forza utili per lo sviluppo e il rilancio del territorio, a partire da quegli aspetti peculiari delle due comunità che possono trarre maggiore forza e vigorìa da un’azione comune.

La presidenza della giunta dell’unione dei comuni della rocca e dei vivai, per i primi due anni, è affidata a Gino Bertolami, sindaco di Novara di Sicilia. Presidente del consiglio sarà Marco Reale, consigliere comunale di Mazzarrà Sant’Andrea; vice presidente Fabio Bertolami, consigliere di Novara di Sicilia. A completare il consesso saranno i consiglieri di Mazzarrà Sant’Andrea Sergio Sottile e Cinzia Coppolino e i consiglieri novaresi Maria Giovanna Raccuia e Tindaro Ferrara.