San Piero Patti (Me): presentato il laboratorio su diritti e doveri

Il prossimo 31 marzo a San Piero Patti, nel messinese, si terrà il primo seminario sul tema “Donne e diritti”. Nel corso della conferenza è stato presentato alla stampa il laboratorio su “diritti e doveri – cittadinanza e politica”. Un ciclo di incontri formativi organizzati dall’amministrazione comunale sampietrina e dal centro studi per le ricerche e la documentazione sul Mediterraneo e il mezzogiorno “N. Colajanni”.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Cinzia Marchello, il presidente del consiglio comunale, Maria Pia Germanà, l’assessore ai beni culturali e alla pubblica istruzione, Salvatore Pantano e il presidente del centro studi Med.MEz, Paolo Garofalo. L’occasione è stata utile per illustrare il calendario completo degli eventi seminariali che prenderanno il via il prossimo 31 marzo e proseguiranno fino a dicembre 2023.

Il primo evento in programma il 31 marzo, nel salone del convento dei Carmelitani sarà dedicato alla tematica “Donne e diritti” e avrà qualificate relatrici: le avvocatesse Eleanna Parasiliti Mollica e Carlotta Salerno; la dirigente dell’Udi, Carla Pecis; le psicologhe, Alice Garofalo e Catena Camuti dell’associazione la Clessidra-centro antiviolenza No al silenzio. Seguiranno altri 11 seminari che abbracceranno diverse importante tematiche dalla difesa ambientale, ai migranti, dall’eutanasia alla futura umanità, passando per diritti e doveri e droghe e mafie.

L’evento conclusivo si svolgerà il 10 dicembre in concomitanza con la giornata mondiale dei diritti umani. Il progetto, come spiegato dal sindaco Marchello, “rappresenta una scommessa per San Piero e ha come obiettivo quello di favorire il ritorno al dibattito e al confronto sui temi che veramente contano nella nostra società. Vogliamo che ci sia un riavvicinamento, soprattutto delle nuove generazioni, a certe tematiche di ampio respiro. Nel contesto in cui viviamo è importante favorire occasioni di formazione e di crescita per tutti i cittadini, anche in riferimento alle grandi tematiche dei diritti civili e delle libertà personali: per questo motivo abbiamo deciso di mettere in piedi questo progetto di ampio respiro che rappresenta qualcosa di assolutamente nuovo e sperimentale per il nostro territorio”.

“All’interno del laboratorio sui diritti e doveri –afferma l’assessore Pantano – abbiamo voluto coinvolgere numerosi soggetti e associazioni mettendo in collegamento importanti realtà nazionali con quelle locali e cercando di creare sinergie con le istituzioni, a cominciare dalle scuole del nostro comprensorio e gli ordini professionali. L’iniziativa si presenta certamente ambiziosa: pensiamo che andrà in realtà periferiche come la nostra, sia necessario promuovere occasioni di formazione e confronto cercando anche di coinvolgere relatori di alto profilo come quelli che nel corso delle prossime settimane saranno ospiti dei nostri incontri”.

Il presidente del centro studi Med.Mez, Paolo Garofalo, dice che “la disponibilità a partecipare di molti di questi relatori ci fa comprendere come abbiamo imboccato la strada giusta. Complessa sicuramente come complessi sono i temi che affronteremo. Siamo lieti di annunciare che hanno già confermato la loro presenza docenti universitari di cinque università italiane e due straniere, deputati regionali, nazionali ed europei, rappresentanti di istituzioni, sindacalisti, giornalisti, professionisti ed esponenti del mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo regionale e nazionale. Solo per fare qualche nome fra tutti: Pietro Bartolo, Marco Cappato, Cristina Ciminnisi, Elena Pagana, Abdelhafid Keith, Rita Bernardini, Emiliano Abramo, Alfio Mannino, il presidente del parlamento di Malta Anglu Farruggia e il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che ha patrocinato l’iniziativa insieme alla città metropolitana di Messina e al consorzio intercomunale Tindari-Nebrodi”.

Le iscrizioni al laboratorio sui diritti e i doveri sono apert e tutti gli interessati potranno contattare l’indirizzo della segreteria organizzativa (centro.medmez@gmail.com) o gli uffici comunali (al numero 0941 661388) per essere inseriti nella mailing list del laboratorio e ricevere tutti gli aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. La partecipazione è gratuita.