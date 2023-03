Messina: “era ottobre” di Caspanello in prima nazionale al museo

Il clan degli attori sarà al museo regionale di Messina per la rassegna ClanDestini. In scena “Era ottobre” di Tino Caspanello in prima nazionale nella città dello stretto. Appuntamento venerdì 17 marzo e replica sabato 18 alle 21.00 per la prima nazionale della nuova produzione Teatro pubblico incanto, in coincidenza dei 30 anni di attività.

Tuttò iniziò nel 1993 a Pagliara, un piccolo borgo del versante ionico della provincia messinese. Da allora, all’attivo della compagnia, spettacoli che hanno girato il mondo, ottenendo riconoscimenti e premi prestigiosi, mettendo sempre d’accordo pubblico e critica. Tino Cascpanello rappresenta una delle esperienze drammaturgiche più importanti e degne di rilievo nel panorama italiano degli ultimi anni. I suoi testi sono stati tradotti e messi in scena a Parigi, Londra, Marsiglia, Lione, Tolosa, Strasburgo, Atene, Hong Kong, Kosovo, Polonia, Turchia, Stati Uniti.

La sua drammaturgia, pubblicata da Editoria & spettacolo, è pregna di poesia, atta come poche a sondare l’animo umano e mai distante da quell’impegno civile che pertiene oggi più che mai al teatro, approda al museo regionale di Messina. È un evento prodigioso, il cui valore aggiunto è la presenza, da tempo inusuale, proprio di Tino Caspanello in scena, che negli ultimi anni si è esclusivamente dedicato alla scrittura e alla regia.

Accanto a lui in “Era ottobre” Tino Calabrò, scene e costumi di Cinzia Muscolino, testo e regia di Caspanello. Un appuntamento quotidiano, quello tra i due protagonisti, per trascorrere insieme una parte del giorno, per non rimanere confinati nelle gabbie di città votate ormai esclusivamente all’efficienza e alla produttività, per non cedere alle sirene televisive e per non soccombere sotto il peso dei ricordi. Come per ogni appuntamento ci sono delle regole, delle convenzioni da rispettare, ma anche piccoli corto circuiti che, apparentemente fastidiosi, regalano qua e là sppunti di tenerezza e ironia a due vite che vivono, senza dirselo, la paura dell’abbandono.

Per assistere agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione al n. 388.8110618 (chiamate o whatsapp). Biglietto € 15