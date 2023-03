Taormina (Me): prorogata al 25 aprile la mostra “teatròs” di Pedro Cano

Sarà aperta fino al 25 aprile la mostra “Teatròs” di Pedro Cano, in corso a Palazzo Ciampoli a Taormina, nel messinese. Ad annunciare la proroga della mostra è la direttrice del parco Naxos Taormina, l’archeologa Gabriella Tigano, che spiega come la decisione di allungare il periodo espositivo vada incontro anche al progressivo aumento di presenze turistiche e scolaresche in gita: un contributo per integrare e arricchire l’esperienza di conoscenza dei visitatori attesi a Taormina e nel comprensorio per le vacanze pasquali e i primi ponti primaverili.

La mostra, a cura di Giorgio Pelelgrini, è promossa dal parco Naxos Taormina e organizzata dalla fundacion Pedro Cano, su progetto di Giorgio Pellegrini. Il percorso espositivo è un viaggio fra i più bei teatri di pietra del Mediterraneo: da quello di Petra, in Giordania, a quello di Cartagena, in Spagna. E poi l’Odeon di Alessandria in Egitto e i teatri in Siria, Turchia, Grecia, Libia e, infine l’Italia con Ostia Antica, Villa Adriana e Taormina.

Visite tutti i giorni fino a martedì 25 aprile con ingresso libero. Gli orari di visita sono uguali a quelli dei siti del teatro antico di Taormina e del museo e area archeologica di Naxos: fino al 15 marzo dalle 09.00 alle 17.00; dal 16 al 31 marzo dalle 09.00 alle 17.30 e dall’1 al 30 aprile dalle 09.00 alle 18.00. i visitatori saranno accolti al piano terra di palazzo Ciampoli da una trentina di acquerelli realizzati dagli allievi del corso del maestro Pedro Cano, tenutosi al teatro antico di Taormina a gennaio, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra e al quale hanno preso parte anche artisti italiani e stranieri.