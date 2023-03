Siracusa: all’Inda gli allievi catanesi al fianco dei professionisti

Doppio appuntamento culturale per martedì 14 marzo a Siracusa. Di mattina sarà di scena l’Inda, istituto nazionale del dramma antico, con il regista Daniele Salvo e Francesco Italia, presidente e sindaco di Siracusa.

L’evento è propedeutico ai laboratori di scenografia che coinvolgeranno anche quest’anno gli allievi di Catania al fianco dei professionisti impegnati nella produzione degli spettacoli classici.

Nel pomeriggio il fumettista Maurizio Piraccini, alias dr Pira, incontrerà gli studenti nell’ambito della rassegna Future Vibes. Entrambi gli appuntamenti sono aperti al pubblico.

Gli studenti dell’Abact di Catania saranno a Siracusa per conoscere la grande macchina della produzione degli spettacoli nei teatri antichi, fino al mondo dei fumetti e dell’animazione digitale del progetto Future Vibes.

Di mattina si terrà l’incontro dal tema “Noi e il mito: pensare, progettare il mondo greco”. Sarà un focus sull’imminente stagione 2023 dell’Inda che da maggio a luglio metterà in scena quattro spettacoli.

Ospite sarà il regista Daniele Salvo che dal 9 al 23 giugno dirigerà “La pace”, commedia di Aristofane, nata dopo la pace d Nicia che concluse la quasi trentennale guerra tra Sparta e Atene. All’incontro, introdotto dalla presidentessa Lina Scalisi e dal direttore Gianni Latino, interverranno anche Francesco Italia, sindaco di Siracusa e anche presidente dell’Inda, nonché Michele Romano, consigliere Inda e docente dell’accademia. I lavori saranno moderati da Loredana Faraci, docente di storia dello spettacolo nel corso di scenografia, ideatrice del progetto con la collega Federica Cassia, docente di scenografia.

Un appuntamento propedeutico ai laboratori che da anni prevedono stage di formazione per gli allievi dei corsi di scenografia di Abact nelle settimane che precedono il tradizionale debutto del mese di maggio. Dopo le lezioni teoriche in aula, un momento di altissima formazione al fianco di grandi professionisti per una conoscenza diretta dei mestieri e dei ruoli di tecnici e maestranze che lavorano dietro le quinte garantendo la messa in scena di vari spettacoli.

Incontro, poi, nel pomeriggio, con Maurizio Piraccini, in arte dr. Pira, fumettista, grafico, animatore, illustratore e docente, protagonista a partire dalle 18.30 al centro Zo culture contempo ree, di Future Vibes, a rassegna mensile che indaga le interrelazioni tra arti e tecnologia e curata dai docenti Ambra Stazzone, critica e curatrice e Lorenzo Di Silvestro, data scientist. Creatore dei “fumetti della gleba”, Piraccini ha pubblicato con i maggiori editori italiani. Ha curato come direttore artistico e animatore le scenografie video per il Pop-Hoolista tour di Fedez e per il tour “Piccoli energumeni” di Elio e le storie tese. Inoltre, è autore e critico televisivo e ha realizzato vari storyboard, tra gli altri quello per l film “Io sono l’amore” di Luca Guadagnino. Nel 2019, all’interno del progetto “Fumetti nei musei” del MIBACT, realizza una storia a fumetti per il museo archeologico di Paestum e insegna animazione presso lo IED di Roma.

La rassegna proseguirà in aprile con Valentina Tanni, storica dell’arte e docente e per chiudere, a maggio, con l’artista Kamilia Kard e un critico d’arte contemporanea, Domenico Quaranta, il 9 maggio a chiusura del progetto.